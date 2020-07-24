泳客無視封閉 搬欄剪膠帶「搶灘」 毁鐵籠開水掣 破更衣室鎖冲身

康署稱加強巡查 違者可罰2000元囚14日

康文署呼籲市民盡量留在家中以減少聚集，減低病毒在社區傳播的風險。署方會加強巡察轄下泳灘，如有人不聽勸喻，會視乎情况檢控。若涉及刑事毁壞，會尋求警方協助。根據《泳灘規例》，市民如不遵從泳灘封閉告示，即屬犯罪；一經定罪可罰款2000元及監禁14天。至於政府的「戴罩令」，食衛局稱適用於康文署轄下所有室內場所，泳灘則不適用。

康文署上周起封閉轄下泳灘，包括泳灘內的冲身設施、更衣室及洗手間。連日仍有市民搬開圍欄硬闖泳灘範圍，又破壞洗手間門鎖入內冲身。西貢清水灣二灘更衣室昨早有人強行破壞水掣保護鐵籠，職員報警，警方列作財物損毁處理。

救生員工會：安全無保障 籲忍耐同心抗疫

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，發現有不少人拉開圍封泳灘的「紅白帶」進內游泳，並自行搬開更衣室外的鐵馬使用冲身設施，甚至有人因荃灣麗都灣泳灘的洗手間被封，在門外大便。胡稱，若大家都不理會封灘，會造成人群聚集，增加感染風險。他亦稱，泳灘現在沒有救生服務，市民的水上安全不獲保障，而且破壞泳灘設施屬刑事罪行，呼籲市民要忍耐，同心抗疫。

清水二灘昨50泳客 有家長帶子女游泳

記者昨午到清水灣二灘觀察，現場廣播及康文署告示均提醒泳客泳灘已關閉、沒有救生員服務，以及提醒限聚令下不得多於4人聚集。泳灘多個出入口、更衣室及廁所外有封條及上鎖。泳灘約有40至50人在曬日光浴及游泳，部分家長帶同子女暢泳。

韓裔泳客Harrison自備防護面罩到清水灣二灘游水。他早前從美國經上海返港，已隔離14日，他稱相信病毒在夏天會減弱，自己亦有與泳客保持1.5米距離，故不擔心泳灘有感染風險。退休人士馬先生表示，在家中很悶，習慣每周到泳灘游泳兩次，即使疫情下泳灘封閉，他仍如常到泳灘，「覺得呢度都安全」。

美國返港甫完隔離 韓裔客攜面罩游水

在屯門黃金泳灘，不時有廣播提醒泳灘已因應疫情關閉，泳灘大部分出入口以鐵馬攔住，惟泳灘上仍有最少50人聚集，大部分人沒戴口罩。沙灘上無救生員當值，數名文員在辦公室內工作。泳灘更衣室被鐵馬及黃色膠板封閉，泳客試圖拉開膠板不果，轉為使用無障礙洗手間更衣，並在泳灘上的洗腳處淋浴。

泳客吳先生稱自己未有下水，所以毋須救生服務，認為泳灘訪客均保持相當距離，亦無多於4人聚集，所以即使無戴口罩亦不擔心傳播；另一泳客陳先生表示有下水，但自己熟水性，亦不會游到離岸較遠地方，「無救生員也無所謂」，又相信「細菌（病毒）喺咁嘅太陽底下都殺死晒啦」，加上天氣酷熱，所以「無計啦，出來玩下」。至於曾被剪開膠帶的荃灣麗都灣，昨午有救生員用膠帶封住通往泳灘的樓梯。

明報記者

（疫情第三波）