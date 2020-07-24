八達通數據分析：民眾出行率減至3月低位

港大醫學院分析發現，本港1月底爆疫後，政府推出學生停課及公務員在家工作等措施，小童、學生、成人及長者等各類八達通用戶出行均大減，降幅最明顯是3至11歲的小童八達通用戶，其次是12至25歲的學生八達通用戶。

5月鬆綁出行率回升 6月底恢復疫前水平

至3月爆發第二波，各年齡組別出行情况在3月底至4月初跌至疫情以來最低，其中小童只是爆疫前的一成半水平。隨着疫情緩和，各年齡組別市民出行亦增，學生5月底開始分批復課，小童和學生升幅最明顯；各年齡組別的出行情况在6月中至7月初已恢復至出現疫情前的水平。

本月初本地疫情再爆發，市民即減出行。港大醫學院院長梁卓偉說，近日市民出行已減至3月最低位水平，顯示市民有遵從防疫措施，惟12至25歲學生出行仍稍高於3月的低位，他相信可能因學生放暑假外出，呼籲這批學生「加把勁」減外出。

梁子超：未測社區傳播 商場仍見人流

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對有關數據感正面，但認為長者屬高危群組，應進一步減出行，認為若全社會都減出行，互相勸阻，有助鼓勵長者也減外出。他又說，八達通數據未能預測社區內傳播，例如慈雲山的情况，而近日商場、食肆等仍有不少人流，他認為市民除了減乘車，亦要減少在社區流連。

（疫情第三波）