3政府顧問同料免檢疫者致第三波 最少3源頭 梁卓偉：遏疫估計需2.5月

病毒繁殖率小於1：料確診維持高位兩周

第三波疫情本月初爆發，之後政府收緊措施，包括晚市禁堂食、室內公共場所強制戴口罩等，並安排學生提早放暑假。港大根據確診資料及市民使用八達通出行的數據，估算本港的病毒即時繁殖率已由7月初接近3.5的最高水平回落，本月中已降至小於1，顯示1名染疫者不足以傳染給1人。梁卓偉認為反映近日措施有效，市民亦非常合作。

不過，近日確診仍高企，梁卓偉解釋，患者由發病至確診約滯後3至7日，加上近日本港擴大檢測，相信會找到一些隱形患者，病毒即時繁殖率雖低過1，但預計未來一兩周每日確診數字仍會維持在近日水平。梁說據他早前的研究，若在本地出現爆發期間防疫措施鬆懈，鬆懈了多長時間，就要多3至7倍時間才可降回原本水平；他估計本港早前鬆懈了約兩周，料需兩個半月才可恢復至第三波疫情前的水平，即每日新增確診數字維持低水平。至於是否要推出「禁足令」等，梁認為政府可觀望多數星期，一旦發現市民出行增多，或病毒即時繁殖率回升，就應考慮再推措施。

梁卓偉提醒，有關估算的前提是沒超級傳播效應，一旦出現超級傳播就難以預測。他說，酒吧、卡拉OK等易現超級傳播的場所近日已關，目前最擔心老人院現超級傳播，認為要繼續停探訪；院舍的營運機構亦要避免安排員工到多院當值。

分析患者病毒基因 「非五六月個案傳播」

港大分析了部分患者體內病毒的基因排序，發現最近一波疫情本地個案患者體內的病毒，與五六月本地個案如梨木樹邨群組、嘉里貨倉群組等病毒相差較大，相信今波疫情不是源於早前本地個案殘餘的隱形傳播，而是源於輸入個案，且據病毒基因排序，今波疫情最少有3個源頭，梁相信源頭是獲豁免檢疫的機組人員、海員等，乘的士時將病毒傳給司機，司機再經彬記等食肆交叉感染，令病毒在社區蔓延。

梁卓偉說，政府近日要求獲豁免檢疫的機組人員和海員等入境時留樣本驗病毒，相信能堵塞漏洞。連同梁卓偉，政府4名抗疫專家顧問中，有3人公開分析第三波源頭是獲豁免檢疫者。

多名專家早已點出免檢疫造成漏洞，近日再指出這是第三波疫情的源頭，食衛局長陳肇始認為無證據顯示一定是豁免者帶來病毒。梁卓偉說，其研究也沒證據證明是免檢疫者將病毒帶入社區，亦難找到第三波「零號病人」，但可確定不是五六月的本地個案殘餘的社區傳播，免檢疫者引起這一波疫情的可能性不小。

（疫情第三波）