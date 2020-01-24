6貨船現感染 140人南丫海上隔離 昨增118宗確診 專家促收窄檢疫豁免

港府原本准許船員及機組人員等33類人豁免檢疫，亦毋須強制驗病毒，直至9名在寧波確診的船員，被揭6月下旬在港登船，惹外界質疑。7月初本地爆疫，港府7月8日起要求機場抵港機組人員及船員檢測，交深喉唾液樣本。食物及衛生局長陳肇始曾表示會要求船員等待檢驗結果並呈陰性，方可上岸。

7月8日措施生效前一周內，已有3名海員確診；7月8日至昨日再多20名海員確診。7月內共至少23名海員及14名機組人員染疫，佔同期輸入個案的17%。

船員檢疫換班安排 港較星洲內地寬鬆

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記招被問及時，承認有6艘船各有一海員確診，國籍涉菲律賓、印度、黑山共和國、俄羅斯，已安排其餘140名船員在南丫島附近海面留船檢疫，檢疫期最遲至8月3日。她說由於需有人看守船舶，故安排海上檢疫，且船內可住宿。翻查資料，6名船員中，3人已出院，2人一度失聯。

目前經機場抵港登船的船員，離開出發地前48小時內須驗出陰性，來港後要再留深喉唾液樣本；船員抵港後要即登船，如要留港等候登船，船公司須安排住宿隔離，確保他們登船前不去公共場所。離船船員留港期間須留船，船公司須安排交通往船舶或機場。

海員豁免令收緊否 張竹君：非我可決定

本港對船員檢疫或換班較不少國家寬鬆，在新加坡上船須強制檢疫14日，才可登船，船公司須將船員直接由機場送至船上；如無法直接登船，則須提前預訂等候設施，在接班前最多停留48小時。在新加坡下船的船員則須在離船前最後14日沒上岸、健康良好，下船前最多24小時由醫生簽發醫療證明。內地就更嚴謹，不許外籍船員在當地換班。對於會否收緊海員豁免檢疫安排，張竹君說：「呢個唔係我可以決定。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，現時豁免機組人員和海員檢疫有漏洞，應收窄豁免檢疫範圍，只讓香港海員離船或登船，「不能讓香港成為亞洲唯一一個可讓所有國家的海員交更的地方」；本地船員在港離船後應接受檢疫。

防海員社區游走 許樹昌籲要求戴手環

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，起初豁免船員檢疫並不強制檢測的安排，與第三波疫情有很大關係，如今已收緊，亦須確保船員不會在社區游走。他說部分船員未必即日登船，要確保期間他們留在酒店或住宿設施，衛生署應加強巡查，可與酒店合作監測，或要求相關船員戴電子手環。

班輪協會要求取消或推遲在港換更

香港定期班輪協會主席Roberto Giannetta表示，目前約30萬海員「不幸被困在海上」，輪換是必要，使世界貿易得以繼續。香港船東會和香港定期班輪協會已要求會員公司取消在港輪換，或推遲至少3周。

對於6艘船在海上檢疫，許樹昌說船上人數不多，「不似鑽石公主號郵輪咁幾千人」，相信密度不高，爆疫風險不大；又說如該批船員上岸檢疫，會迫爆本港檢疫設施。

明報記者

（疫情第三波）

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