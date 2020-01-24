市場憂中美關係惡化 恒指45分鐘挫500點

美股道指期貨亦差不多同一時間由升轉跌，半小時內曾跌135點。道指昨晚低開16點，不過開市後已經回升，截至晚上10時報26,870點，升0.11%。恒指夜期跟隨回升，報25,190點，升0.33%，高水132點。

「港版納指」科技股回吐

國指昨日下跌1.93%，報10,243點，主板成交1556億元。多隻前日升逾5%的科技股下挫，瑞聲科技跌7.02%，為跌幅最大藍籌，美團點評跌6.24%，騰訊和阿里巴巴分別跌4.43%和3.5%。出口相關的申洲國際跌3.45%。另外，吉利汽車終止與瑞典富豪合併，昨跌5.1%。不過中美交惡刺激中國稀土尾市拉升，收市升18.18%，軍工股中船防務亦升6.4%。

光大新鴻基財富策略師溫傑表示，中美關係緊張影響整體股市氣氛，早前科技股急升，跌幅也會較大。昨日恒指10天線25,121點得而復失，形勢開始轉差。因為今次下跌是由於政治原因觸發，後市需視乎事件發展，例如中方反應等。

金價升 人幣匯價一度急跌

中美局勢緊張，避險需求推動黃金價格進一步上升，截至昨晚9時半，報每盎司1850.46美元，升0.5%。光大新鴻基外匯策略師任曉平認為，各國央行放寬貨幣政策，市場充滿資金，而且主要央行降至零息，抵消黃金沒有利息回報的缺點，基本因素已有利黃金上升，加上局勢緊張增加避險需要，看好金價可在今年底至明年初升穿歷史高位1920美元。

人民幣匯價亦因為中美局勢緊張急跌，險守1美元兌7元人民幣以上水平，在岸價收市急跌139點子（1元等於1萬點子），報6.9943，離岸價更跌306點子，報6.9964。任曉平認為，美元零息和流動性充足的基本因素不變，即使短期避險因素帶動美元上升，但美元仍難大幅上升。