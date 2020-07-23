美令關休斯敦總領館 中國轟蠻橫 館方同日疑燒文件 美助卿：曾有顛覆行為

明報記者

美國國務院發言人奧特加斯昨日對傳媒透過電郵證實，美國已下令中國關閉駐休斯敦總領事館，並表示此舉是「為了保護美國的知識產權及美國人的私人資料」。

美稱保知識產權公民私隱

華斥行動前所未有促撤回

美國的東亞及太平洋事務助理國務卿史達偉周三上午接受《紐約時報》訪問時稱，解放軍正公開地或以其他方式派學生到美國的大學，以學習增加戰爭優勢的東西，華府要採取實際措施阻止，「由中國促進的以上所有活動，其集中點（epicenter）就是在休斯敦的這座（總）領事館，它有參與顛覆行為的歷史」。

史達偉未有透露涉及該總領館事件的細節，只稱中國駐休斯敦總領事及另外兩名外交官最近在經過喬治布殊洲際機場（位於休斯敦）安檢區時參與可疑活動「斷正」。他指事件發生於中國公民等待中方安排的返華包機起飛前。外交官當時正陪同特定旅客到閘區，但國航為那些外交官準備了虛構出生日期的文書。

昨日稍早，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進、中國外交部分別透露和證實這一消息，外交部發言人汪文斌在記者會上回應稱，事件是美國單方面對中方發起的政治挑釁，批評美方做法「十分蠻橫無理」，是對華採取的「前所未有的升級行動」，並稱中國駐美使館近期收到炸彈恐嚇和死亡威脅。他表示，中方敦促美方立即撤回有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

美方要求中國駐休斯敦總領事館關閉同日，總領館據報當晚8時許發生「火警」。休斯敦電視台播放居民從高處拍攝的片段顯示，當時多人在總領館院內疑似焚燒文件。休斯敦消防和警察部門趕至，但總領館拒絕任何人進入。報道引述休斯敦當局稱，當地時間21日下午4時，美國政府要求中國政府於72小時內關閉駐休斯敦總領事館，並撤離所有人員。

路透社：華擬關美駐武漢總領館

路透社昨日引述消息人士稱，中方正考慮關閉美國駐武漢總領事館，作為對美國舉動的回應。目前美國在中國內地的上海、廣州、成都、瀋陽及武漢5處設總領事館，另在香港設有美國駐港澳總領事館。

內地學者：限72小時撤走帶羞辱

復旦大學教授張家棟對《環球時報》稱，國家之間因為戰爭、外交衝突等，繞過大使館、關閉領事館是一條「潛規則」，但一般不會給出72小時這樣短的時間限制，認為這帶有羞辱性質。

事件令原本緊張的中美關係再度升溫，不過韓聯社報道，中國駐韓大使邢海明與美國駐韓大使哈里斯昨日在首爾的美國大使館官邸首次正式會晤約90分鐘。哈里斯隨後在Twitter發文稱讚會晤「很好」，並上載二人自拍照。中國駐韓大使館回應稱，雙方就共同關心的問題交談。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，從港區國安法實施到現在20多天時間，特朗普政府對華在戰略、高科技、意識形態、貿易、軍事等領域施壓全面升級，對華政策已到「非常強硬的地步」；中美間的對立情緒進一步加劇，未來不排除有限制官方人員等更重大舉措。

內地專家：衝突升級重要標誌

南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，中國駐休斯敦總領事館負責受理美國南部各州的訪華簽證，對處理和促進兩國商務關係也有重要作用；特朗普政府選取它為目標，意在對「紅州」（red state）選民顯示對華強硬政策，鞏固選民支持。朱鋒說，下令關閉華領館前所未有，是中美衝突升級的重要標誌。他認為中國毋須跟隨美國節奏，「中美關係這麼多年，不應堵在特朗普選前這幾個月」，但中方有權採取對等措施，有可能要求關閉美國駐華領事館。

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