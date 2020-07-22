大狀李家齊初步確診 曾到區院上庭及探監

司法機構：未獲衛署通知 已消毒樓層

據了解，現年65歲的李家齊上周四（16日）曾到區域法院第26庭處理案件，該法庭一般處理提訊和答辯，並由法官郭偉健負責審理。另外李本月亦曾到荔枝角收押所和赤柱監獄作法律探訪。本報昨到李家齊位於西營盤的辦公室觀察，未見營業。據鄰近商戶稱，無收到消息有商戶確診，並稱李家齊長期不在辦公室，對上一次碰見他已是逾一個月前，故不擔心他確診會令同層商戶感染。

律政司發言人回覆本報查詢稱，一名檢控官於本月16日曾在區院26庭處理案件，該名檢控官暫不會回到辦公室工作，並會與其保持緊密聯繫，採取適當安排。懲教署亦稱，涉事大律師曾於本月3日及4日到赤柱監獄探訪兩名在囚者，並於本月11日到荔枝角收押所探訪一名在囚者。有關在囚者均沒有病徵，署方已安排他們隔離和接受醫學觀察，以及在相關地方清潔和消毒。

各法院停開兩日後今重開

司法機構表示得悉事件，並已於相關樓層及地方清潔和消毒。司法機構昨亦宣布，法院及審裁處的聆訊今日恢復，登記處和會計部也會重開，但會採取人流管理措施，以及考慮減少各法庭的聆訊數目。

有大律師表示，目前法庭案件的積壓情况嚴重，部分區院審理的刑事案件已排期至明年中，認為在健康風險可控的情况下，法庭可繼續審理案件。大律師羅紹軒則表示，雖然各個法院已採取多項防疫措施，但部分處理案件排期的法庭仍有大量人群聚集，部分律師和法官有時亦沒戴口罩，擔心各法律代表和被告會面對一定風險，希望司法機構再完善有關措施。

（疫情第三波）