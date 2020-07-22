林正財：推禁足令機率不大 政府：「數天內實施」屬謠言

林：病毒繁殖率下降

行政會議成員林正財稱，由病毒繁殖率下降的數據顯示，近日收緊社交距離措施開始見效，措施至昨日推行剛滿一周，他認為若觀察至周末，效果會更肯定，相信香港要推行禁足令的機率低。雖然如此，他認為仍值得推行室內公眾場所強制戴口罩，並會了解政府是否有權在發生疫情爆發時，強制涉事商場或街巿關閉。

白米消毒用品需求增

百佳APITA推臨時限購

超級市場百佳發言人表示，市民對部分貨品需求增加，全線分店對部分貨品採取臨時限購措施，限購貨品包括白米、雞蛋、衛生卷紙、漂白水、潔手液、酒精搓手液、消毒火酒、消毒濕紙巾、消毒噴霧和消毒藥水，每人每張單據限購兩件。百貨公司一田發言人表示，自疫情開始，市民購買糧油食品量較以往多，暫時未見搶購潮，現時食品供應穩定。本報記者昨在太古城APITA分店見貼有告示稱消毒用品、白米、廁紙均限購兩件。

晚市禁堂食 肉類零售價升

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，食肆晚市禁堂食後多了市民需到街市購買副食品，零售需求上升，導致活豬拍賣價亦上升，每擔約上升一兩百元。銅鑼灣急凍肉類店「廣利貿易公司」負責人溫先生稱，疫情下生意上升兩成，但由於酒樓訂單減少，故貨源充足。入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，某部分蔬菜如白菜仔受國內水災影響，價格上升約一成至逾7元一斤。

（疫情第三波）