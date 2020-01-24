保就業牛奶公司領4億大家樂2億 174舉報涉裁員減薪倒閉 職工盟促加強抽查

惠康7-Eleven屬牛奶公司旗下 僱員2.16萬

昨公布名單涉約9000名僱主，工資補貼總額約41億元，承諾受薪僱員總人數約18.6萬，獲補貼僱主接受資助的6月至8月期間，須承諾不裁員。新公布名單包括多個大集團，旗下企業包括惠康超級市場、7-Eleven便利店、Market Place by Jasons等的「牛奶有限公司」獲批逾3.99億元，是今次獲批最多補貼的企業，承諾受薪僱員逾2.16萬人。

百佳獲1.6億 大快活9100萬

長和系旗下的百佳超級市場獲批逾1.61億元，承諾受薪僱員8215人，而兩間屈臣氏公司共獲批逾1.1億元，承諾受薪僱員合共4408人。由利豐馮氏家族持有的利亞零售，旗下OK便利店獲批逾6119萬元，承諾受薪僱員3540人。

飲食集團方面，大家樂獲批逾2.28億元，承諾受薪僱員逾1.26萬人；大快活則獲批9143萬元，涉4138名員工。英王麵包（A-1 BAKERY）則獲批逾1531萬元，涉800名員工。

交通運輸方面，同屬新世界旗下新創建集團成員的新巴及城巴，分別獲批逾5132萬及8262萬元，涉1986及3352名員工；新創建交通服務公司亦獲批965萬元。順豐速運及香港中旅集團分別獲批6939萬及531萬元；中華煤氣獲批5926萬元，涉2266名員工。

今起發第六批補貼 涉1.17萬僱主

保就業計劃秘書處表示，今日起向第六批約1.17萬名僱主發放工資補貼，涉逾47億元；連同第六批補貼，至今已完成處理近八成僱主申請，合共向約12.1萬名僱主批出補貼，承諾受薪僱員總數達147萬人，補貼金額逾342億元。秘書處正審批餘下約3.5萬份申請，預期8月初完成審批第一期計劃，並開展第二期籌備工作。

職工盟批政府監管不力 促改向員工發援助

秘書處又表示，截至本月20日共接獲174宗舉報，至今分別向勞工處及海關轉介21宗及1宗個案。職工盟總幹事蒙兆達說，曾接獲不少「打工仔」投訴，稱僱主領取補貼後依然裁員、強迫員工無薪假、將月薪改為日薪甚至時薪等，批評政府監管及抽查僱主不力，縱容僱主以五花八門的招數壓縮成本，投訴個案主要涉及酒樓、美容公司、出入口貿易公司、零售店等。他認為現時計劃存有漏洞，最終巨額公帑只會落入大型財團及企業而非打工仔手上，促請政府改為向員工發放援助金，並進一步加強抽查。

明報記者

（疫情第三波）