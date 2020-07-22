美心廠房員工確診 材料月餅銷毁 元氣樂富店兼職工中招 關門消毒

明報記者

美心集團表示，該確診員工最後上班日期為7月18日，於原材料處理區工作，前日已徹底清潔和消毒該工作區及共用空間，亦已安排該工作區其他員工家居隔離14天及驗病毒；而昨午全廠停產及消毒，並銷毁相關原材料和月餅產品。美心沒回覆銷毁月餅數量及受影響員工數目。

同時，元氣壽司樂富廣場分店一名兼職員工昨日確診。元氣壽司指該員工最後一日上班日為7月15日，公司於7月18日得知該員工是另一確診者的家屬，有關分店已即時暫停營業及消毒，並銷毁所有已開封或經過處理的食物，同店員工需隔離14日。

另外，富衛集團發言人表示，兩名於鰂魚涌德宏大廈9樓及10樓工作的代理人，以及一名於太古灣道14號19樓WeWork辦事處工作的富衛集團員工確診。富衛正追蹤與確診同事有接觸者，集團香港辦公室正消毒，所有員工在家工作。

逸東酒店8月婚宴展未停辦 專家憂播毒

疫情持續，專家呼籲減少人群聚集，書展也要取消，但香港逸東酒店將於8月1日及2日舉辦婚宴展，8月2日更有4個工作坊，每個為時一小時，最多可有10對新人參與。記者昨以顧客身分查詢，職員表示暫未收到通知會停辦，着記者可先登記參與時段，以便控制及減低人流。逸東酒店至截稿前沒回覆。

對於疫下辦展覽，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為「不應該做」，「有人群聚集始終不太好」，且特別關注工作坊期間人與人之間會否很接近。他說，宴會廳「是一個密室」，如空調及抽風系統不佳，未能達每小時換氣起碼6次，若有人沒戴好口罩，或有傳染病毒風險。

（疫情第三波）