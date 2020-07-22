英疫苗現突破 專家籲港府預購

有關臨牀研究招募了1077名18至55歲成人，發現95%參與者注射一個月後抗體增4倍，14日內就能刺激T細胞反應；注射後一個月，91%接受一劑的參與者可觀察到有中和病毒的反應，接受兩劑者則是100%。副作用主要是發燒和頭痛，無觀察到嚴重副作用。研究已在醫學期刊《刺血針》刊登。

英政府已預訂1億劑

英國《獨立報》報道當地政府已預訂1億劑這款疫苗，英政府稱取得足夠疫苗可為前線醫護和照顧人員注射。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦建議港府在外國藥廠完成疫苗研究前開始洽購，「唔預早落order，到時佢出咗你都買唔到」，但需留意預購可能有的風險，例如最後臨牀研究失敗可能招致損失。據他所知，港府就購買何種疫苗未有決定，會再討論。

阿斯利康回覆查詢稱，已承諾向英國、美國、巴西、日本、歐洲、印度及俄羅斯提供超過20億劑疫苗。至於有否接到港府洽購，阿斯利康稱一直與港府保持聯絡，有機制確保正開發的疫苗公平分配，覆蓋有需要的國家，亦承諾在疫情大流行期間向所有國家提供非牟利疫苗。

何栢良：有免疫反應非等於有免疫力

中國康希諾生物的腺病毒載體疫苗，第二階段隨機雙盲臨牀研究結果亦已在《刺血針》刊登。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，腺狀病毒是常見病毒，接種疫苗前如已有抗體，各項免疫反應指標都較為遜色。他亦指出，有免疫反應不一定等於有免疫力，免疫反應保持多久為未知之數，暫未有證明有效及安全的新冠疫苗。

（疫情第三波）