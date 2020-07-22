慶回歸群組增6人感染 屯門富臨負責人被檢控

麥德羅與另一男子生日宴當日發病

根據衛生署前晚（20日）公布資料，慶回歸晚宴群組昨再增6人確診，即累計共18人染疫（見表）。另外，屯門中央廣場富臨酒家群組亦擴大，昨增3人確診，涉及7月11日生日晚宴，其中一名54歲男子（第1993宗）與早前已確診的61歲男歌手（第1739宗）同在生日宴當日發病，暫為該群組最早發病患者之一。當日另有兩夫婦到富臨酒家用膳，其中一人昨確診（第2017宗）。

歌手麥德羅女友劉麗萍（Apple姐）昨回覆本報表示，她及麥7月11日參加了屯門富臨的生日宴會，二人有進食；麥另唱了幾首歌，「嗰陣沒戴口罩」。

此外，根據衛生署昨最新回覆，7月18日確診的27歲女子（第1740宗）為孕婦，她7月11日曾與家人到屯門富臨參與3圍聚餐。

富臨員工處理食物沒戴罩 枱未隔1.5米

食環署表示，前日早上到該屯門富臨巡查時發現有員工處理食物時沒戴口罩，餐桌沒有1.5米距離，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599F章），已向該餐飲處所負責人提出檢控。署方又稱會繼續跟進其情况。

富臨前日回覆本報時曾稱，「為配合政府抗疫措施，集團旗下餐館遵守規例招待顧客，為顧客提供安全及舒適的用餐環境」。本報昨就其屯門店被檢控向富臨查詢，暫未獲回覆。

（疫情第三波）