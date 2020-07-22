有公司須住疫廈員工檢測 私醫指增化驗負擔

私醫稱衛署通報結果時間倍增

衛生署檢測不勝負荷，家庭醫生林永和表示，最近每日會收到20至30個樣本，衛生署上周只需一天便通報陽性結果，現要兩日內；上周陰性結果只需等3天，現需5至7天。他說其樣本有一半為私人機構如銀行，要求與確診者住同一大廈的員工檢測呈陰性方可上班。

林認為如員工沒與確診者見面又沒病徵，風險非常低，又稱如公司代付檢測費用，會勸員工到私人機構檢測，否則建議僱主先准員工在家工作數天。

多間私院排長龍 有私院預約至3周後

本報昨午4至5時以市民身分向15間獲政府認可的檢測機構查詢，荃灣港安醫院表示最快可供預約日期為3星期後的8月11日；香港港安醫院則表示「突然聽日有一個位，你收線後可能無咗」，否則最快要到周五；港怡醫院表示昨、今兩天名額已滿，今早9時可來電預約明天約100個名額。

另外，衛生署現時每日為500名機場員工驗病毒，機場昨現長長取樣本瓶人龍。有市民向本報稱昨早8時開始派樣本瓶，8時40分已額滿截龍。她聽聞有人早上6時多開始排隊，人龍由機鐵站出口「打蛇餅」至離境大堂H段的派發點，估計有數以百計人輪候。

（疫情第三波）