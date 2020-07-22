昨增7危殆至29人 20確診者入院一度要等 鯉魚門營最快周五收輕症確診者

近日每日新增數十確診，昨有756名病人留院，並增7名危殆病人，至29人。醫管局1207張一線隔離病牀和650間隔離病房的佔用率分別為69.8%和76.5%；負壓深切治療部病牀使用量為53.5%。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，昨日一度有約20名確診者等入院，早上已將30名合適病人轉到二線病牀，以騰空一線牀。她又表示，近期個案多是老人和長期病患者，增加對深切治療部需求，但暫「未係滿」；目前有較多確診在九龍，對當區醫院造成壓力，例如伊利沙伯醫院和聯合醫院的深切治療病牀較緊張，會適時調配病人至其他醫院。

據了解，伊院ICU負壓病牀使用率一度緊張，第三波疫情期間，累計轉送5名危殆者到其他醫院。該院12張ICU負壓牀，昨傍晚有7名患者留醫，正探討加開一間負壓病房，可容納多一張ICU病牀。

聯合僅兩ICU負壓牀 需插喉即轉院

另有消息稱，聯合醫院至今僅得兩張ICU負壓病牀，早前已轉送至少兩名危殆者到瑪麗及東區醫院，消息人士引述醫管局行政總裁高拔陞稱，該院ICU病房可改裝兩個獨立房，增設負壓設施，但需時一至兩個月。目前該院的ICU負壓牀已爆，醫護如預視患者肺花情况嚴重、可能要插喉時，會先將病人轉送其他醫院ICU。

據了解，醫管局正將物資搬入鯉魚門公園度假村，料最快周五起由醫管局接手運作，醫管局各聯網目前正評估多少病人適合轉到有關設施。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯昨分別在港台《千禧年代》和商台《晴朗的一天出發》表示，醫管局目前病牀緊張，「個壓力都好大」，至於何時啟用鯉魚門，他說近期病人多較年長，預計這波疫情下，病牀會較3月時更快爆滿，形容「這個星期會很關鍵」。

化驗所不停加班 婦科骨科增援內科

公共醫療醫生協會會長馬仲儀在港台《千禧年代》表示，前線醫護氣氛緊張，每日要適應不同病房安排感無奈；化驗所人員都非常疲勞。她說化驗所人員本來人手不足，又不可隨便增聘人手，變相現時他們要不停加班。

疫情下內科屬重災區，有公院內科醫生稱，醫院近日已調配婦科及骨科人手到內科助看門診及巡房，減輕他們壓力。

張子峯表示，醫管局未來兩周會大幅延後非緊急服務，預約手術和例行檢查約需減一半，專科門診穩定新症減兩三成，穩定的覆診病人會為他們覆配藥物。

明報記者

（疫情第三波）