東區伊院病房 各增1人中招

東區外科病人出院發燒 返院隔離

一名接受盲腸炎手術的54歲男病人，在東區E8外科病房住了6日，才知入院前兩日參與的屯門中央廣場富臨聚餐爆疫，他至昨日確診，同病格10名病人須檢疫，且5人已出院。其中一名於7月16日出院的41歲男子，前晚聯絡院方稱出院後持續發燒，隨即送回東區醫院隔離治療，證實初步感染。其餘4名已出院者由衛生防護中心跟進，5名仍留醫、被列密切接觸的患者檢測陰性。

東區為同一病房、不同病格的人員檢測，至昨日為40名醫護及33名病人驗病毒，全部結果陰性。醫管局總行政經理庾慧玲表示，初步確診的41歲男子除了住院期間有可能接觸到確診者，沒去過其他地方接觸其他患者，相信個案有可能是院內感染，患者可能因接觸到被污染的環境而感染。她補充，首名確診的54歲男「戴口罩戴得好」，但病房患者會共用廁所等公用設施。

伊院八旬婦初步確診

較首確診者早入院

同樣出現院內感染的伊利沙伯醫院A6內科病房，昨增一名84歲女病人初步確診，她在7月10日入院，較首名確診者早兩天入住該病房，群組累計5病人染疫。

危殆七旬婦 曾赴律敦治照腸鏡

所住日間病房8人須檢疫

此外，一名79歲女子7月16日到律敦治醫院接受日間腸鏡檢查，即日出院，翌日病發，至19日到伊院求醫，經測試於20日確診，昨情况危殆。律敦治醫院昨已為病人曾到的內視鏡檢驗部和日間病房（B6）徹底清潔消毒，有關職員均有穿著合適個人保護裝備，故沒職員被列作密切接觸者；於16日入住涉事日間病房的10名女病人，其中8人要接受隔離檢疫。

（疫情第三波）