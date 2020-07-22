昨增兩死 第三波疫情奪7命 總數14人 糖尿患者佔半

港泰累計3死 死亡率9%

醫管局發言人表示，一名有長期病的77歲男患者（第1562宗）7月14日因發燒到伊利沙伯醫院求診，其後確診並轉送瑪麗醫院，至16日情况轉差，需入住深切治療部接受氧氣支援，延至昨凌晨2時許離世。

87歲港泰男院友（第1348宗）亦有長期病患，7月9日入住威爾斯親王醫院，當時發燒，其後情况惡化，至昨凌晨2時50分不治，為港泰第三名離世的院友。

第三波疫情以來，合共有7名患者於7月13至21日期間離世，佔死者總數一半。14名死者包括10男4女，有12人年齡為70歲或以上，第三波死者的年齡介乎71至95歲。據醫管局公布的資料，至少50%死者有糖尿病，惟本報昨查詢最新兩名死者有何長期病患，當局沒有回應。

此外，伊院一名35周孕婦初步確診，醫管局稱婦科、外科團隊正為其評估及提供治療；至於傳染性，當局表示會留意文獻，並會在嬰兒出生後做病毒測試。

料由的士與黃大仙院舍擴散全港

對於本港突然出現第三波爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局邀請港大專家協助分析病毒株，發現彬記粥麵美食群組、黃大仙老人院及最近個案，都涉及「單一病毒株」，相信爆發是由的士、黃大仙及其他餐廳慢慢散發至全港。

（疫情第三波）