曾訪逾10院舍 長者陪診員染疫 確診破2000 安老業界憂蔓延

禁晚市一周 確診回落

張竹君：難用單日數字作準

政府為應對第三波疫情而實施的禁晚市堂食等措施至昨滿一周，確診由周日的破百宗逐步回落至昨日的61宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨有60多宗初步確診，數字也不少，「很難用單日數字作準，亦要看報告出的快慢，截止時間有時是會有些不同，有些變化」。

陪診員多赴聯合及伊院

曾訪慈雲山黃大仙區老人院

同時，現涉疫情的安老院愈來愈多，昨新增25宗源頭不明的本地確診中，包括一名64歲女陪診員，她於上周五（17日）開始咳嗽。張竹君表示，陪診員於病毒潛伏期間曾到10多間老人院，每日接送一至兩名長者到醫院或陪診，主要去聯合醫院和伊利沙伯醫院，而她發病前兩日（15日）至她入院之間，亦曾接觸約7名長者。衛生署已通知社署及醫院跟進。

張竹君昨沒公布陪診員曾到訪的老人院，只透露涉鳳德邨、樂富、竹園、順利、寶琳一帶範圍的老人院，亦包括嗇色園安老院。她說社署會提早處理該名陪診員曾到訪的老人院，為有關員工驗病毒。

據悉，嗇色園可蔭護理安老院通知院友家屬，稱院舍接獲衛生防護中心通知，一名曾為該院院友陪診的人確診。

業界稱傾向不外聘陪診員

安排上門睇症職員陪診

香港安老服務協會主席陳志育表示，對有陪診員確診感擔心，因她曾到不同院舍，傳染風險極高，憂「一個感染一個」，確診者不斷蔓延。他說部分院舍有駐院陪診員，亦有院舍會找外間陪診公司，有需要時配對陪診員。現時疫情嚴峻，他說院舍傾向不外聘陪診員，現階段盡量安排私家醫生上門睇症，或安排院舍職員帶長者去醫院，以減低外來病毒風險。不過，前日有入院舍診症醫生確診，他對此感矛盾，只是相信這是個別情况。

安老事務委員會主席林正財認為，要預防疫情蔓延安老院舍，最重要是延後穩定院友的覆診期，如需覆配藥物，應由院舍職員代取。

據悉，如再有安老院舍爆疫要安排院友到臨時檢疫中心，首選是日前已啓用的香港傷健協會賽馬會傷健營，如爆滿會安排至伸手助人協會樟木頭綜合服務園，而亞博首個改建場館將於未來一周完工，目前仍在做裝嵌等工程。

許樹昌籲留電子工作紀錄

方便追蹤確診者

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，未知有關陪診員是在社區感染或工作中感染，仍待追蹤，部分長者因習慣或身體問題，個人衛生不夠好，若有長者染病，陪診員同染病風險較高。許又稱，如陪診員染病且無病徵，其間到過很多不同院舍服務，又少洗手、戴口罩方法不合適等，有可能將病毒帶到不同院舍引起大爆發，而暫未見有相關迹象。他認為目前院舍已暫停探病，又有為院舍作病毒篩查，有效減低病毒滲入院舍風險。他呼籲陪診員做好手部衛生和戴好口罩，也可考慮戴眼罩；但由於這行業較少人入行，需求大，很難限制一個陪診員只服務一院舍，建議陪診員公司保留電子化工作紀錄，一旦有確診者方便追蹤。

明報記者

（疫情第三波）

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