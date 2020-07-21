倘疫情續惡化 袁國勇許樹昌同倡「禁足令」

袁倡高危地區設街站派化驗瓶

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，若新措施實施7至14日後，確診仍幾何級數上升，就「無得傾，真係要lockdown（封城），唔係話全個城市，起碼你唔出得門口」。但他對香港有信心，認為確診增加，大家會緊張。他說比起2、3月，現時民眾恐慌指數較低、社交活動反彈及夏天戴口罩辛苦，認為市民「輕敵」。

他認為政府早前放鬆防疫措施時應在高危地方如飯堂、學校有針對措施，亦應有足夠檢測，「可惜兩點都做得不好」。他建議可在高危地區設街站派化驗瓶，供有輕微病徵者即場留樣本，但要找「外援」增加檢測量。

許樹昌則在港台《千禧年代》表示，市民要盡量留家，若繼續外出食飯，可能要實施禁足令。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，前日才宣布新措施，要過幾天才知是否到位；若確診下跌即有效，如幾何式上升則要更多措施；又說外國也有禁足令。

何栢良：室內外均應強制戴口罩

政府將強制市民在室內公共場所戴口罩，港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台《千禧年代》表示措施可更徹底，不分室內外均強制戴口罩，但豁免做運動、有醫生證明的人。他又稱，室外強制戴口罩可減街上「圍爐吸煙」。

（疫情第三波）