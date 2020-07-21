市民交樣本6日無回音 衛署：可當陰性

網片顯示化驗所走廊堆滿樣本

張竹君：膠袋包好 不損質素

「公務員secrets」前晚上載短片，稱片中是「化驗室外，走廊放滿等待處理嘅樣本」。片中所見走廊地上有多個貼上字條的黑色或透明膠袋、印有「PHLC」的橙色紙張，亦有貼上「抵港人士」、「胸肺科診所」的膠箱。「PHLC」與公共衛生化驗服務處（Public Health Laboratory Centre）的英文簡稱相同。帖文稱「越嚟越多化驗同事加入戰役」，同事每天工作十多小時，人力資源崩潰總會發生。

政府醫生協會主席李慧茵以短訊回覆本報稱「片段屬實」。衛生署回覆稱，現每日處理逾7000個樣本，處方會增加人手，並安排足夠及適當空間儲存樣本。被問樣本放在地會否被污染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，每個樣本以兩個膠袋包好，不會污染環境或影響樣本質素，化驗室人員已將樣本放在有冷氣地方。

無回覆可當陰性 投訴人批兒戲

另外，本報接獲投訴，市民葉小姐的兄長為確診者的密切接觸者，她因有乾咳上周二（14日）將深喉唾液樣本交到西營盤皮膚科診所，至昨日不知道結果；她向衛生防護中心查詢，獲告知若交樣本後5日無收到通知可當陰性，但她質疑措施兒戲又混亂。「自己當自己陰性，很荒謬。我真的很擔心，如我是陽性，我的健康一定會受影響，隔這麼多日延遲治療。」

張竹君稱，如非透過私家醫生或醫院交樣本而呈陰性，署方不會通知結果，「過幾天沒結果就是陰性」，需時幾天至一周不等。

（疫情第三波）