聯合ICU負壓牀爆滿 危殆患者轉送東院

公院負壓牀用量破七成 危殆增至23

前晚起衛生防護中心網頁新公布個案的詳情中刪去住院狀態一欄，外界無法得知多少確診者未送院。本報於本月18及19日向醫管局查詢等候送院確診者人數，均沒正面回應；昨有傳媒在疫情記者會查詢待送院人數，醫管局總行政經理庾慧玲亦沒回答。

本港危殆患者數目創新高，昨增4名患者至合共23人危殆，轉為危殆的患者病發日期介乎7月9至13日，介乎64至76歲，包括一名由嚴重轉危殆的70歲男。23名危殆者中，約70%為65歲以上，男性佔78%。此外，昨有6名原本穩定的患者轉為嚴重，3人好轉至穩定，合共13人嚴重。

ICU病格滿 伊院D6病房轉負氣壓

據了解，聯合醫院的深切治療部（ICU）負壓病牀一度爆滿，上周已轉送危殆患者至東區醫院。此外，伊利沙伯醫院D6病房的4個ICU獨立負壓病格早前已爆滿，D6整個病房轉為負氣壓，並已啓用病房的開放空間（open area）接收危殆病人，昨傍晚12張ICU牀已接收了7名患者。

對於是否有病人因ICU負壓病牀不夠而轉院，庾慧玲稱，近日較多嚴重及危殆患者，負壓病牀及深切治療部病牀需求增加，局方會密切留意，調動病人及牀位。當病牀緊絀時，如其他聯網有病牀會調動，令部分醫院再有危殆患者時可適時接收病人，深切治療部中央統籌委員會亦會協調。

庾補充，以目前個案升勢，擔心未來一兩周病牀會不敷應用，當局正準備啓動鯉魚門度假村作社區隔離設施，正與政府部門協調，並已買所需用品，以及制定醫護名單。

（疫情第三波）