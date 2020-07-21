走3學者 港大微生物系爆離職潮 佔臨牀教授四成 校方：4教學醫院服務不受影響

兩人離港 一人轉職屯院

本報接獲兩個消息，稱胡釗逸及劉嘉珮將離港，黃世賢則會到屯門醫院升為顧問醫生。本報昨透過電郵向3人查詢，至截稿沒回覆。消息稱袁國勇近日一度因人手緊張，提出該系停止為港怡及港大深圳醫院服務，他本人將辭任港大深圳醫院臨牀微生物及感染控制科主管。港大深圳醫院院長盧寵茂昨回覆稱，袁國勇仍是該科主管；袁國勇則不評論。

消息：袁國勇促學系停兩醫院服務

港大微生物學系共17名教授級職員，當中8人屬臨牀教授，需兼顧臨牀、教學及研究工作；另6人屬非臨牀教授，其餘3人是研究助理教授，兩者主要負責研究及教學。今次離職的3人同屬臨牀教授，而臨牀教授尤其要負責教授高年級醫學生的臨牀科目。

港大醫學院發言人昨證實，微生物學系在下學年將有數名教職員人事變動，他們各因不同私人理由離任，將全球招募。學系及醫學院均尊重他們意願，亦知悉他們未來仍會參與大學教研。港大醫療系統將協調港大深圳醫院及港怡醫院等4間大學教學醫院作人事替補，使臨牀服務不受影響，亦會繼續展開新冠病毒研究。港大另外兩間教學醫院包括養和及瑪麗醫院。

3名離職專家師承袁國勇，其中劉嘉珮及胡釗逸均研究新發及突發傳染病，曾參與SARS等研究；黃世賢則研究熱帶傳染病。胡釗逸及其團隊曾發現超過100種新病毒、細菌及真菌，並獲頒裘槎優秀醫學科研者獎。

3人均師承袁國勇

一獲裘槎獎 一獲公帑研新冠

至於劉嘉珮正獲食物及衛生局撥款近300萬元，研究新冠病毒在蝙蝠及人類細胞的感染動力，並探索潛在治療方向。年初爆疫初期，港島西聯網內科逾400名醫護聯署要求封關，聯署者包括「劉嘉珮教授」。

食衛局回應稱，若主申請人在醫療衛生研究基金撥款的研究結束前計劃離開其管理機構，機構需盡早通知秘書處，並安排替換主申請人及交代主申請人會否轉為項目的副申請人，替換計劃需經秘書處批核。

據港大招聘網頁，港大公共衛生學院去年10月起刊登招聘通告，正聘請可轉任終身教席（Tenure-Track）的臨牀副教授及臨牀助理教授各一名，今年9月底截止申請。港大醫學院今年5月亦刊登招聘，公共衛生、微生物及外科等15個學系正招聘臨牀教授，年底截止。

明報記者

（疫情第三波）