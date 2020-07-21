盼支援放榜生 有中學允分批回校

楊潤雄稱，若學校判斷放榜日學生要回校，當局亦容許，但要分批分時段，過去中學處理文憑試及開學亦做足防疫工作，相信學校有能力處理衛生安全問題，當局現時指引已相當清晰。

衛理中學校長藍正思稱，放榜日早上9時半前會以電郵發放電子版成績單，同日學生可分批回校領取成績通知書正本。藍稱將開放4個指定課室，學生按預先編配時段，每人約10分鐘單獨見班主任，「見一見學生，如果學生情緒不好，或是突然失去聯絡，校方都可跟進及支援」，輔導員及社工都會在校。他又稱，若同學擔心疫情或忙於報校可選擇不回校，視像或電話談皆可。

香港仔工業學校校長沈明輝稱，會透過內聯網個別發放成績單，學生基本上不用實體成績單便可報自資院校。他稱，網上發放所有升學及輔導資訊供參考，學生需要時可聯絡教師。

港大附院籲勿親往報名

另外，港大附屬學院昨強烈呼籲有意報讀副學位的同學，放榜日若無必要勿親往學院報名；香港專業進修學校亦稱，設網上和實體招生中心，若招生場地多於20人會派籌，安排申請者於另一處所等候。

（疫情第三波）