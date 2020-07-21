開學不早於8．17 幼園憂釀退學潮 楊潤雄：盼9月能上課 研分階段半日制

楊潤雄：需兩周決定能否8．17開學

教育局的決定影響學校部署，部分國際學校亦預料要延後開學。據加拿大國際學校網頁上2020/21學年校曆，高中原定8月13日開展新學年；英基學校協會昨亦向家長發信，稱新學期原定8月10日這星期開課，學校明日會與教育局會面以確定開課安排，包括是否以網上學習方式開學。

楊潤雄稱，疫情未有受控迹象，國際學校及幼稚園一般較早開學，要如期8月上旬展開新學年應是「不可能的任務」，當局需最少兩周決定學校可否8月17日開學。其他各類學校則視乎疫情，會盡量給兩周學校準備，而細節上例如是否分階段或半日制上課，會與學界討論。

有幼園家長問8月需否交學費

教協理事、幼稚園校長梁秀婷稱，大部分幼稚園於8月下旬至9月開學，學前班（N班）則多於8月已上課。她說就算如期開學，疫情下家長亦會擔心幼兒上學風險，而幼稚園及幼兒園去年已錄取新學年N班學生，預料或有新一輪「退學潮」。私立幼稚園校長文敬群稱，該校原定早於8月17日開學，現或要改成網課，但認為對幼稚園生並非最為適切，而昨已有家長查詢8月是否仍要繳學費，業界預料家長或拒交8月學費，增添學校原已沉重的財政壓力，擔憂再有倒閉潮，望政府補貼。

中三以下跨境生 9月恐難回港上課

至於跨境學童，楊潤雄稱，除非短期內公共交通和更多出入境管制站恢復運作，否則「極其量」只可研究讓新學年升中四至中六的跨境生回港上課。至於升中三或以下跨境生，預計難在9月有回港上課的特別安排，屆時會與學校商量如何安排這批學生在家學習。鑑於疫情，當局早前容許學校延至10月呈交小五呈分試成績，小五跨境生回港上課、考試無期，楊稱「的確是問題」，會與學界商討安排，包括以其他評估方式取代。

明報記者

（疫情第三波）