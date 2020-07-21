住東區外科房6日 病人初步確診

同房10人須檢疫 5已出院

醫局：無醫護列密切接觸者

上述東區醫院男病人於7月13日疑盲腸炎入外科病房，同日做緊急手術。消息稱，病人在E8外科病房住了6日。醫管局總行政經理庾慧玲相信，個案非院內感染，而該病人於手術後間中有低燒，但無呼吸道症狀，住院時有戴口罩。庾續說，無醫護列密切接觸者。

天后私醫中招 曾到護老院診治

另外，銅鑼灣善心醫務中心的私家醫生陳計明昨確診，他於7月14日曾為牛頭角敏華樓46歲確診女住客診症，翌日最後一次到嘉頤護老中心（北角）診症，18日開始不適。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因他有傳播風險的時間曾到護老院診治兩名院友，會安排院友驗病毒。嘉頤護老中心（北角）昨表示，該醫生有戴口罩，此前14日內曾為數名院友診症，會安排曾與他有緊密接觸的院友測試。

復康中心女照顧員確診

香港仔東華三院賽馬會健逸之家昨亦有62歲女照顧員確診，她被安排往早前出現確診的朗逸居工作，一到埗即獲安排作檢測，結果呈陽性。

至於屯門眼科中心累計有4人確診，庾慧玲說已為該中心170名職員和外判人員，以及洗腎中心的20名職員和病人化驗，全部陰性。

（疫情第三波）