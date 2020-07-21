陰陽錯調 無染疫女誤送負壓房 防護中心認人手不足：同事感疲倦

再檢疫14日 事主接受忙中有錯

無辜被當成確診者的Y小姐，昨晚約9時被調往單人隔離病房，醫生解釋化驗樣本出錯並致歉。她不諱言擔心染病，但表明不擬追究，也不會怪責化驗人員。她說在醫院住了半天，看到醫護工作落力、好辛勞，面對很大工作風險，也明白實驗室人員也要加班工作，接受今次是「忙中有錯」。

被誤當陰性的34歲女病人本是密切接觸者，本月19日起已留院。至於誤當確診者的兩名同住家人早前列密切接觸者，已解除檢疫令。

衛生防護中心公共衛生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯表示，同事昨傍晚發現一個應是陽性個案的34歲女病人未出報告，追查後發現上述二人的陰、陽結果調轉，因人手輸入號碼有誤，將「48174」輸入成「47184」，覆檢亦沒發現錯誤。

黃加慶：有戴口罩料風險不高

黃加慶稱，隔離病房空氣流轉高且47歲女子與同房者均戴口罩，相信風險不高。47歲女子曾接觸確診者，本身須檢疫，黃說由於她再在病房接觸確診者，檢疫14日要再由昨日起計。

曾艾壯續表示，涉事同事感「相當之疲倦，覺得好唔好意思」，化驗室近日工作量急增，由每日驗2000個樣本增至近日9000個，加上資料要人手輸入有出錯可能，現難以一時三刻全部改自動化輸入。

曾艾壯說化驗同事已非常努力，加班後休息不夠，每日工作12至14小時，但疲倦不是出錯藉口；增人手亦「不是想請就請到」，日後會加強覆核。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一線負壓病房的空氣轉換率每小時最少12次，牀距逾1米，護士跟進完每名病人後都會換手套，相信透過空氣或醫護間接接觸感染可能性不高，但兩人共用廁所仍有感染隱憂。

（疫情第三波）