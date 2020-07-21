禁晚市前 食肆飲宴連環播毒 富臨20圍宴4確診 專家：反映早前措施「唔掂」

昨增73宗 27宗源頭不明

本港至昨日累計有1958宗確診及1宗疑似個案，昨新增73宗確診中，66宗屬本地個案，27宗源頭不明，包括58歲彩雲邨大快活洗碗女工，及一名曾光顧尖沙嘴酒吧的患者。多個原有群組擴大，屯門眼科中心、乒乓球群組各多一人染疫，坪石邨彬記粥麵美食及慈雲山的「中心點」亦各多一名食客確診。

潮庭群組多人紀律部隊宿舍聚會

警方：退休警家屬確診 暫無警員中招

7月11日葵芳新都會廣場潮庭聚會群組繼續爆疫，再多4名患者，累計9人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當日約17至19人到潮庭聚餐，其後到其中一人的荔景紀律部隊宿舍聚會。據悉，當日涉退休警署警長家庭聚會，不涉現職警察，該名退休警驗出陰性。警方回覆，獲悉一名居於荔景紀律部隊宿舍的退休警員的家屬確診，暫無現職警員確診。

生日宴每圍8人 同日另兩食客染疫

同日屯門中央廣場富臨酒家亦有一個涉20圍的生日會爆疫，同有4名參加者確診，包括一名早前確診、平日在尖沙嘴唱歌的61歲男歌手，一名當時在席的東區醫院54歲外科病房男病人亦初步確診（見另稿）。張竹君指出，該生日會每圍有8人，有聚餐及唱歌。同日另有兩名食客與家人到該店聚餐亦染疫，其中一人為屯門眼科中心的42歲女文員。富臨集團回覆，已關閉分店4日消毒，衛生防護中心昨到分店為員工收集化驗樣本。

不同日子光顧 維景酒店海港6客確診

另外，衛生防護中心追查發現，已有6名患者為旺角維景酒店海港酒家的食客，但並非一同用餐，分別於7月不同日子到該店。張竹君表示，擔心該酒家有環境污染，或有員工為隱形患者，已要求徹底清洗並安排員工檢測。海港飲食集團表示，該店無員工有感染徵狀或確診，所有員工今日起接受檢測，該店停業14天清潔消毒。

許樹昌：政府其時沒諮詢專家

至於7月9日旺角雅蘭中心一個涉過百人的慶回歸宴會群組，昨暫沒新增確診。有份參加當晚聚會的海南省政協委員林博表示，他對病毒呈陰性，下周會再驗確保安全。

本港7月5日爆發第三波疫情，但市民沒停止聚會，多間食肆相繼爆疫，7月11日收緊食肆措施，包括限入座率六成及每枱限坐8人，7月15日才禁晚市堂食並每枱限坐4人。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，該生日會出現群組爆發，反映港府早前收緊食肆入座率六成和每枱限坐8人措施「唔掂、行唔通」，他說港府當時沒諮詢專家意見，又表示晚飯時間通常較長，如市民擺酒、唱歌會有風險，因室內空氣不流通，近距離交流亦會接觸到飛沫。

許樹昌認為，目前禁晚市堂食措施「OK」，可減少市民在晚飯時段聚集，並提醒市民提高警惕，個人觀察自6月中放寬措施以來，市民防疫意識「跌watt」，曾見市民在包廂晚飯後除罩交談及吸煙。

明報記者

（疫情第三波）

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