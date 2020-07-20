醫管局籲沒病徵勿測試 稱不發健康證明

政府目前有15間認可新型冠狀病毒醫療檢測機構，包括嘉諾撒醫院。昨早約6時，約五六十人到該院排隊，有人前天傍晚已前來，稱因要回內地而檢測。至7時職員派出15個籌，有人不滿醫院未預早公布派籌量。

港怡：留樣本翌日有結果 港安：高風險方檢測

本報昨以市民身分致電15間認可機構，僅嘉諾撒醫院、港怡醫院及荃灣的香港港安醫院接聽；而香港浸信會醫院的查詢電話等候逾15分鐘，記者等候次序仍排第18。嘉諾撒稱留樣本後4至6小時有結果；而港怡稱留樣本翌日有結果；香港港安指留樣本5至6小時後有結果，但市民要經醫生評估為高風險才可檢測。

中大醫院停個人檢測

中大醫院與其中一間政府認可化驗所合作提供檢測服務，該院營運總監胡志遠表示，疫情平穩時每日為5至10人檢測，上周五晚增至200多人；該院現時暫停個人檢測，集中處理公司個案，即確診員工的同事但未被衛生署界定為密切接觸者個案。胡稱，院方在每日收集樣本中抽出較高風險者，務求即日有結果。

九龍樂善堂提供新冠病毒深喉唾液化驗，為有病徵者檢測；網上顯示本周（20至25日）名額已滿。九龍樂善堂醫務部醫務經理吳澤恒稱上周檢測量比4至6月每月平均高2至3倍；上周平均等3天才有結果，比疫情平穩時多約1天。

醫管局總行政經理劉家獻稱，過去一周1000人次到急症室及3000人次到普通科門診要求測試深喉唾液，他籲沒病徵者勿要求測試，醫管局不會為市民發出健康證明。據悉新界西聯網有急症室近日有17%求診人次與要求檢測有關。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君提醒市民，切勿平郵寄出深喉唾液樣本到診所，稱此舉有風險，應透過親友或速遞公司遞交，並扭實樣本瓶，如滲漏就無法化驗。

（疫情第三波）