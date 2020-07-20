慈雲山中心重開 一半商舖無營業

昨日慈雲山中心及街市重開，商場各出入口增設體溫探測站，市民須量度體溫後方能內進，大部分市民合作。昨早至午飯時間人流稀少，營業商店及食肆僅約半。

73歲的何先生每早均到慈雲山中心外賣早餐，閒時到商場旁公園與鄰居下棋、閒聊。他說，若商場關門要乘車到較遠的橫頭磡食早餐，自己會做足防疫措施，口罩只戴8小時，亦會用酒精搓手液。

李太則說，所住大廈有4人確診，自慈雲山爆疫已不敢到慈雲山中心，認為商場及街市應最少關閉一周，以切斷傳播鏈。她說，自己非必要不外出，家中小孩已半個月無出門，她每次外出後全身消毒才敢接觸家人。

區議員促大規模消毒檢驗

慈樂邨自7月11日首宗確診，邨內最少4幢大廈相繼出現確診者，累計最少16宗，至今政府未安排向出事大廈派樣本瓶。該區區議員張茂清說，曾向衛生防護中心及民政事務處查詢，均未獲詳細回覆。張茂清認為，慈雲山為爆疫源頭之一，政府應在區內大規模消毒及檢驗，以遏止疫情及判別確診者。

（疫情第三波）