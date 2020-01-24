竹篙灣增2000檢疫單位 盼年底建成 林鄭：交還駿洋邨或需檢視 短期啟動社區隔離設施

明報記者

衛生防護中心資料顯示，截至昨晨9時，目前5個檢疫中心共有2369人入住，使用了1450個單位。其中竹篙灣首批建成的800個單位，已於前日（18日）投入服務，共有38人入住，使用了29個單位。政府上月曾稱，會在7月底停用駿洋邨作檢疫中心，並分兩批安排準住戶於8月底及10月底入伙。

未公布擴建金額有否公開招標

林鄭月娥昨表示，隨着駿洋邨有兩座（即第4及5座）將「退役」並交還予準住戶入伙，本港檢疫中心設施緊張，為填補空隙，政府將斥資在竹篙灣迪士尼第二期土地增建2000個檢疫單位，並爭取今年底建成；而竹篙灣首批800個單位已投入服務，第二批700個單位亦將於9月底準備就緒，即竹篙灣將可提供3500個單位。她稱，專家認為冬季可能仍會爆發疫情，竹篙灣檢疫單位可讓香港較有能力應付下一浪疫情。政府昨日未公布擴建安排，如涉及金額及有否公開招標。

林太又稱，若疫情仍然嚴峻及設施不足下，可能要再評估駿洋邨的用途，但希望首階段（即第4及5座）準住客可如期入住，而第二階段（即第1至3座）是否如期10月交樓，則可能因應疫情發展再作檢視。

騰空鯉魚門 改裝亞博周內完成準備

隔離設施方面，林太表示，醫管局將騰空並接管鯉魚門度假村約300個單位作社區隔離設施，讓病情穩定、輕微或沒有病徵的確診病人入住；政府並會改裝亞博館作同類隔離設施，正研究可提供多少牀位，會在有需要時啟用。她說，若不幸再有安老院舍受感染需要全院清潔，院舍內的長者亦可遷出並入住亞博館隔離，目前亞博館仍繼續作檢疫措施，讓旅客等候檢測結果。食衛局長陳肇始表示，正檢視亞博館的通風系統及添置病牀等必要設施。食衛局回覆稱，亞博館供院友使用的部分展館，每館可容納約80至100牀位，預計首個可於未來一周完成準備工作。

7高危地區抵港者完成檢測 須入住指定酒店

林太又稱，政府於7月25日起將要求從7個高風險地區（巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼）的抵港者完成病毒檢測後，結果呈陰性亦不能回家檢疫，須自費入住指定酒店，政府將與業界提供名單。

（疫情第三波）