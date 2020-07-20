負壓牀位緊張 有確診者上房候5小時

稱嚴重者優先入院 醫局籲耐心等候

消息稱，前日有居於慈雲山的患者因發燒氣促送往伊利沙伯醫院搶救，其後檢測呈陽性，惟醫院負壓病牀緊張，患者需等當日離世的94歲確診者被送離病房後才獲安排入住該病房，於急症室負壓病房等候達5小時。

醫管局總行政經理劉家獻昨稱，局方會盡快協調及安排確診者治療，但病人不斷增加，令醫院有些壓力，冀收到確診通知的患者在家或檢疫地點耐心等候，嚴重個案會優先安排入院。局方另會調節服務，啓用更多二線隔離病牀接收穩定病人。

部分二線房已啟用 暫未及早前數目

有醫管局高層表示，近日個案急升，部分醫院已提早啓用二線病房，但醫管局5、6月期間逐步恢復非緊急服務，二線病牀暫時「開不到之前的數目」，因仍有不少病人留院，難以短期內快速騰空牀位。

至於何時啓用鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，該高層指人手及儀器已大致備好，已掌握願到鯉魚門的護士名單，急症室醫生名單則暫未有，為不影響急症室服務，相信要各院醫生加班到鯉魚門支援。

（疫情第三波）