一同打邊爐 聖德肋撒兩員工染疫

一確診一初步陽性 一人父母早前確診

昨確診的27歲女健康服務員（第1803宗）居於彩雲邨，其同住父母早前確診，二人分別於7月12日及7日病發，衛生署昨未提供服務員的病發日期。該服務員於7月3日與同院另一健康服務員打邊爐，後者初步確診。

聖德肋撒醫院發言人表示，二人於內視鏡中心工作，主力運送及清洗內視鏡，不用與病人緊密接觸。其中27歲女服務員自11日起沒有上班，其母於12日確診，但她的樣本呈陰性，14日被送往駿洋邨檢疫，於17日再次檢測，翌日呈陽性。院方得悉後，立即通知該中心63名職員返回醫院做測試，昨日一名健康服務員的樣本呈陽性。院方會為中心員工覆檢，並在衛生防護中心允許下，於今天重啓中心服務。

對於患者於潛伏期間上班，清洗內視鏡會否污染物件，繼而引致醫護、病人感染，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，內視鏡清洗後會消毒，可殺滅病毒細菌，相信造成感染的機率不高。

屯門眼科中心增一初步確診

此外，屯門眼科中心昨增一名職員初步確診，至昨累計4名員工染疫。新界西醫院聯網發言人表示，昨初步確診女服務運作助理平日主要負責處理醫療紀錄，亦會於地下辦公室工作，她自7月13日起每日早上有1.5小時為進入中心的病人量體溫，當時有合適保護裝備。眼科中心大部分文員要接受檢疫，今日暫時關閉。

（疫情第三波）