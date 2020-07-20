累計19危殆 新增6人皆長者

5人不入ICU 醫局：部分家人同意不急救

截至昨午12時，醫管局有19名確診者危殆，較前日新增6人，包括3名居於慈雲山的患者、一名85歲港泰男院友，以及兩名由嚴重轉為危殆的患者，即68歲兼職的士司機及一名82歲女患者。

危殆患者中有14人留醫ICU，當中11人插喉，1人使用人工肺。醫管局總行政經理劉家獻說，大部分患者年屆70至80歲，感染後情况惡化得較快，呼籲市民盡量留家，家人亦要減少外出，以免將病毒帶回家感染長者。他又說，有患者本身年紀大、多長期病患，部分家人同意情况轉差時不急救或做心肺復蘇，但即使危殆者不入ICU，醫護也會因應病人需要提供治療。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前ICU負壓病牀尚有空間接收病人，部分危殆患者不收入ICU屬臨牀決定，不涉及硬件不足問題。一般而言，較年長及較多長期病患，例如曾中風等患者，未必會入ICU治療，「揀一些（醫護）認為值得救的病人，不是疫症的時候都這樣做」。

（疫情第三波）