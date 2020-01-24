8小時108宗單日新高 張竹君：醫療系統恐崩潰 何栢良料短期每日3位數確診

以往每日公布確診宗數，多以當日下午4時前的24小時計算，惟因個案太多，衛生防護中心被迫提早截數，尚未計及隨後20多宗確診及40多宗初步確診，由前日下午4時至昨凌晨零時的8個小時便有108宗確診。

慈雲山食肆慶回歸聚會再增個案

本港累計1885宗確診及1宗疑似個案。昨日83宗本地個案中，48宗源頭不明，疫情蔓延港九新界多區，多個群組繼續擴大，慈雲山中心翠河餐廳再多一名91歲女食客染疫，薀莎餐廳則再多兩人確診，包括一名男廚師，兩群組累計43名患者。

7月9日旺角雅蘭中心4樓慶回歸聚會再多一名39歲女參加者確診。當晚多人在餐廳無戴口罩歌舞，至於會否檢控處所負責人，食環署回應稱留意到事件，已派員了解，因處所前日起關閉7天，員工正家居隔離及接受病毒測試，暫未能聯絡負責人。

有家庭群組5人染疫 張籲未來兩周留家

不少患者涉與先前確診者飯敘或打麻將，當中一名涉打麻將的68歲男子與參與慶回歸聚會的50歲女患者有流行病學關聯，但兩人關係未明。有家庭群組先後5人確診，已知7月11日家族一行10多人到葵芳新都會廣場潮庭聚餐，並到其中一人的荔景住所。

張竹君指出，不少患者參加派對、生日會或打麻將，追蹤上很困難，病毒易擴散，很多時發現患者之際，其一家人已現病徵，若持續下去，檢疫中心及醫院不足夠，醫療體系很易崩潰，呼籲市民未來兩周留家。她又提到近期不少患者病毒數值（CT Value）很低，即病毒量很高，傳染性非常高，有個案與確診者接觸時間很短，雙方沒戴口罩數分鐘便傳染，較今年3月「犀利」。

許樹昌：倘持續大增 公院負壓房料兩周「塞爆」

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，目前疫情令人擔心，若確診持續大幅增長，相信公院負壓設施未來一兩周「塞爆」。對於疫情是否失控，他稱要觀察至下周，看早前措施生效一周後，確診及源頭不明個案會否回落。

何栢良接受港台訪問稱，預料未來數日每日確診維持3位數的機率大，可能不足一周公院隔離設施已爆滿。他批評政府落實措施「拖泥帶水」，但市民亦有責任防疫，如繼續夜夜笙歌，醫療系統將短時間內崩潰。

康署濾水廠外判工確診 3救護員接觸患者須檢疫

此外，康文署昨有兩名分別在黃大仙區及葵青區工作的外判清潔工確診，北港濾水廠亦有一名負責雜務工作的外判女工人確診，水務署稱對食水安全無影響。另有3名消防處救護員7月16日早上到觀塘順天邨處理一宗緊急救護召喚，因曾接觸確診者而列為密切接觸者，須檢疫。翻查資料，本月唯一居於順天邨的患者為第1680宗的58歲男子，目前情况危殆。

明報記者

（疫情第三波）