DSE如期周三放榜 成績表改網上領

鄧振強：安排教師在校當值

考評局稱，學校周三（22日）早上7時起，可登入「香港中學文憑考試網上系統」，下載學生成績，分別儲存及電郵學生（見表）。教育局補充，原則上所有考生毋須返校領取成績；若學校維持在校內發放成績及提供輔導，必須讓學生選擇，提供彈性時間及盡量開放更多課室，將人流及聚集人數減至最低。

鄧振強稱，不排除學生需回校求助、面對面輔導等，故會安排教師、社工在校當值，又關注學生如需向考評局申請覆核成績，安排是否同樣網上處理。鄧認為，放榜安排也需與時並進，建議參考自修生安排，長遠考慮讓所有考生登入帳戶查閱成績。

大部分自資院校設網上收生，免考生聚集交表。理大香港專上學院放榜日只設網上報名，院長梁德榮稱，學生可用手機或電腦登入系統報名，校方已多次測試系統，確保運作暢順。他提醒考生毋須到校園，「即使學生來到，校方也只能提供電腦讓他們網上申請，不收紙本表格」。他又表示，考生宜預先想好心儀課程，以便報名時填寫3個課程優先次序，而屆時需在系統輸入DSE成績，不用上載成績單，校方註冊時會再核對。

學友社：面試多改網上 宜家中綵排

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，學生可預先準備校內成績表、獎狀的電子版本，作網上報課程之用，由於不少課程改為網上面試，學生宜先在家中預演，找一個合適的面試位置、測試網絡穩定等。

（疫情第三波）