食肆：生意減半 外賣未見大增

銅鑼灣「船皇」餐廳負責人黃小姐稱，延長禁夜市堂食是預料之中，但認為措施沒用，因社區已不斷爆發疫情，市民會到處走，堂食根本不會影響疫情，而禁堂食措施已令餐廳生意額下跌五成，外賣生意亦無特別增加。

銅鑼灣「立鮨 」餐廳負責人楊小姐表示，現在疫情嚴重，禁堂食措施對禁止人群在餐廳聚集有幫助，認為政府延長措施是預料中事，但措施已令生意額跌四成，認為政府對餐廳支援不足，希望政府增加抗疫基金的補助金額。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，禁堂食措施下，部分食肆難靠外賣營運，如酒樓、婚宴場所等；亦有不少餐廳的外賣生意不如預期，估計有逾600間食肆選擇暫時停業，不少餐廳亦早於晚市前關門，估計整個業界在7月份將損失約六成、即約50億元生意額，建議政府啟動第三輪抗疫基金支援業界，否則將有更多食肆結業。

餐飲協會倡啟第三輪基金援助

指首兩輪惠僱主 工會促援僱員

飲食業職工總會主席郭宏興表示，不少餐廳因禁堂食措施暫時停業，估計約5萬名散工停業或放無薪假；又說過去兩輪抗疫基金都是支援飲食業界老闆，建議政府盡快向前線員工發放援助金，以解燃眉之急。

（疫情第三波）