確診增逾108宗 戴罩令擴商場街市 夜禁堂食限聚延7天 林鄭：倘惡化再收緊

措施未滿一周「加辣」

引外國例子稱可禁外出

林鄭月娥昨聯同多名政策局長召開記者會，宣布收緊防疫措施。她表示疫情未有受控迹象，「這一波疫情更嚴峻，可以說更棘手」，涉及群組較以往多，性質亦很不同，需迅速應變，已等不及檢視上周實施的措施是否起作用，故昨日再公布新增措施。原定明日（21日）屆滿的防疫措施，包括4人為上限的限聚令，酒吧、美容院等12類處所停業和食肆禁止晚市堂食，會延長多7天至下周二（28日）。她透露曾考慮禁止食肆早餐及午餐堂食，惟與市民一般日常生活有太大落差，未有推行。

同樣在上周三推行的公共交通工具必須戴口罩措施，會擴至所有室內公共場所。林鄭月娥表示，行政會議將召開特別會議處理法律程序，律政司正研究透過修改早前訂立的新法例599I，即在公共交通工具必須戴口罩的條例，還是另立新法例。

管室內公共地方不管室外

陳肇始：戶外運動難戴罩

被問到強制戴口罩為何只規管室內，不伸延戶外，食物及衛生局長陳肇始表示，市民在室外做運動較難戴口罩，故政府先訂立法例強制室內公共地方戴口罩。

行會成員湯家驊表示，律政司仍在草擬新法例，料日內會召開行政會議特別會議審議。湯又稱，公共場所定義主要針對人流聚集地方，例如街市及商場等，相信是因為戶外空氣較流通，才未涵蓋室外。至於罰則，他相信應與現有戴口罩令一致，即最高可被罰款5000元。

對於上周三生效的防疫措施未滿一周便「加碼」，林鄭月娥解釋，政府推行防疫措施要看形勢迅速應變，並不等於上一步「行得少或行錯，而是要不斷檢視情况來進行，若未來疫情惡化，政府還會『出招』」。她又表示，出招到什麼地步，都很難說， 「但如果你環顧世界很多城市，其實出招可以是禁足令，大家不准外出，其實香港6個多月來都毋須採用這個措施，就是保着香港大部分市民還有一點正常的生活」。

梁子超質疑強制戴罩效用

餐飲協會籲訂指引免糾紛

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，強制戴口罩對紓緩疫情作用有限，他說口罩覆蓋率超過九成，過去兩周社區仍有大爆發，反映強制公共場所戴口罩作用有限；他認為香港人口密度甚高，即使全民戴口罩仍有傳播風險，「戴了口罩並非天下無敵」。他認為現時盡可能減少人流聚集才有望穩定疫情，呼籲市民外出前停下來想一想，如無必要應盡量避免外出，認為疫情現時仍未失控，未來兩星期市民能否配合政府及專家呼籲，是疫情的關鍵。

對於政府強制市民在室內公共場所戴口罩，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆員工並非執法人員，店主亦不想員工與市民因戴口罩問題起衝突，期望政府制訂清晰指引，讓食肆參考。

明報記者

（疫情第三波）

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