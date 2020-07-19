高風險地來港前須檢測 自費住酒店隔離14天

政府昨凌晨刊憲，指明抵港者若14日內曾在孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非停留，須在飛機起飛前3日做病毒測試，測試結果須呈陰性。有關化驗所或醫療機構須為當地政府承認或核准，並要發出載有到港者姓名及身分證或護照號碼的化驗報告正本。另外，相關到港者須預訂香港酒店，租住期由抵港當日起計不少於14日，須提交中文或英文預訂確認書。

虛報誤導可罰1萬囚6月

政府表示，到港者如沒遵從提供資料的要求，明知或罔顧實情地提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。另外，航空公司須在飛機抵港前，向衛生署提交文件，以確認到港者辦登機手續前曾出示上述證明文件。如航空公司不符合有關條件，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

勞工處提醒外傭、僱主及職業介紹所留意，外傭必須提供上述證明文件。不過，在香港轉機過境的人，以及獲豁免檢疫者將不受影響。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港第三波疫情源頭應是獲豁免檢疫的入境者，他們入境後乘搭公共交通工具，導致本地爆發，他認為豁免檢疫是漏洞。許說，這些人在香港逗留時間短，難要求他們檢疫14日，但應要求他們留在酒店，等有病毒檢測結果才可出社區。

竹篙灣800檢疫單位投入使用

另外，政府在facebook「添馬台」表示，在竹篙灣政府土地興建的800個檢疫單位，昨已投入使用。政府亦稱會在竹篙灣預留作旅遊發展的用地建檢疫設施，工程已於6月底展開，初步估計可在9月底前提供額外700個單位。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤說，菲傭在當地檢測需約72小時才領到報告，之後才出行到機場，因此不符合須在飛機起飛前3日做測試的要求，冀菲律賓勞工部代協調，否則菲傭難登機。徐又指檢測加酒店令僱主額外花約8000元，在港菲傭的身價亦被「炒高」數百至1000元。

（疫情第三波）