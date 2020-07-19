私院檢驗額緊張 張竹君籲無病徵者勿爭驗

多人港怡輪候 滿額惹鼓譟

昨日有多人一早到港怡醫院排隊等驗病毒，但其後院方公布已滿額，令輪候者鼓譟。港怡醫院昨日回覆，鑑於有大量對新冠病毒檢測的需求，將每天檢視需求水平及該院檢測能力，並會按此設定每日配額數量。

張：好人好者唔好嘥錢

張竹君表示，過去確診病例大部分都有病徵，包括流鼻水、咳嗽、肌肉痛等，只有小部分無病徵。她呼籲無病徵者不要與有病徵者「搶化驗」，因為私院名額較緊張；而且無病徵時化驗，即使結果為陰性，也不代表無病，因為有潛伏期，仍有發病可能。

她說，過去有個案測試結果為陰性，惟兩日後驗出陽性或開始發病，「唔係話你唔可以去測試，你覺得真的有輕微病徵，有唔妥、流鼻水、喉嚨痕，這些都值得測試，但如果你『好人好者』乜嘢都無，想知道自己情况，盡量唔好嘥錢」。

政府上周初宣布為院舍職員、的士司機、食肆職員及物業管理人員4類高危者做檢測。運輸署表示，截至昨午4時已收到1125個登記。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在商台節目稱，因這4個群組有部分人之前已確診，相信檢測確診比例不會非常高。

檢測機構：本周起可日驗3萬樣本

有份為高危群組做病毒檢測的華昇診斷中心，董事長胡定旭表示，該公司每日做5000個檢測，本周可增至每日做3萬個檢測。他說，接受檢測者會先向衛生署、社署等政府工作人員登記資料，取得條碼，再由檢測中心職員取樣本，該公司不會知道是誰檢測，會將檢測到呈陽性的樣本及所屬的條碼送回衛生署覆檢，不存在資料泄露問題，亦不會將樣本送到內地。

社署昨表示，截至上周五，檢測機構已到113間院舍為合共約4000名員工採集咽喉拭子樣本驗病毒。

食環署表示，上周五開始為食肆員工驗病毒，截至昨午6時已到166間食肆派發樣本瓶，涉2448人。

（疫情第三波）