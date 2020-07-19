伊院一度無房收症 22新確診者待入院

被問是否有醫院隔離病牀一度爆滿，醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會上稱，手上無資料，一線隔離病牀和病房使用率分別為66%和75%，形容「好緊絀」，又指不是佔用率到100%才叫用到盡，因要時間清潔和流轉；而深切治療部隔離病牀使用率約50%，病房約60%，形容「有壓力」。醫管局昨晚書面回覆稱會盡快協調及陸續安排病人入院。

高拔陞料一兩周內需啟用社區隔離設施

醫管局行政總裁高拔陞昨在港台《星期六問責》表示，以目前每日新增50、60宗確診的走勢，估計一兩個星期就要啟用社區隔離設施，視察過鯉魚門公園度假村環境是適合。他認為，目前大量篩查下會找到一班無長期病、無病徵的病人，他們適合到這類設施等檢測呈陰性。他預期一兩周內確診者轉穩定，開始有足夠的合適病人轉到社區設施，集中處理有利人手安排。

醫局研病情穩定者轉私院 私院聯會：效不彰

鯉魚門公園度假村現時是檢疫中心，高拔陞稱，設施用途要看當下疫情需要彈性處理，有時需要更多檢疫設施，有時則需要較多醫療設施，可互換使用；萬一出現大量確診，他認為亞博館是鯉魚門外另一可用設施。他說：「現在是俗稱第三波疫情，難保會出現第四、第五波，應付疫情不能只靠公營醫療，要有私營和社區協助。」他透露，有與私家醫院商討，將很穩定的新型冠狀病毒病人轉到有關醫院，估計需要以月計時間探討。

香港私家醫院聯會主席何兆煒回覆本報稱，私院隔離設施無論數量和分佈，都不能夠實質地接收到多少公立醫院的確診者，私院對醫管局的幫助是接收非確診者，這方面醫管局設計了不下6、7個公私營協作計劃，可惜真正獲轉介的病人量至今非常有限，成效不彰。荃灣港安、養和、寶血、明德、港怡醫院均指未接獲醫管局查詢或商討。

（疫情第三波）