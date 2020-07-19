油麻地真光生染疫 病發後曾返學 赴珠海母子確診 子在港讀小學

真光個案源頭未明 衛署追蹤有否隱形傳播

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，第1733名確診個案是真光女書院16歲女學生，她7月11日開始咳，12及13日均有上學，「可能是考試」，中心要追蹤校內有否隱形傳播。真光女書院校長譚劍虹回覆，已通知同學及家長，並已聯絡教育局及衛生防護中心，正等待衛生防護中心建議，學校將於7月20及21日關閉全面消毒及清潔。教育局發言人回覆，會與學校保持緊密聯繫，並提供適當支援。

廣東省衛健委昨日公布珠海市新增兩宗境外輸入病例，患者為來自香港的31歲陳姓女子及其11歲兒子。珠海市衛健委表示，陳女上周四下午帶同兩名兒子，由朋友接載到港珠澳大橋香港口岸乘穿梭巴士入境珠海，在口岸接受核酸採樣作病毒檢測，深夜被送到酒店隔離。上周五凌晨陳女出現咽痛徵狀，被送往當地醫院，同日下午與其中一名11歲兒子確診。目前陳女母子的家人、同車乘客及司機已被隔離。陳女居於油尖旺，每兩三天外出買餸一次，確診男童在港就讀小學，7月14日開始放暑假。

北角總部關員確診 無外遊紀錄

另外，一名海關關員初步確診，該人員在北角海關總部大樓23樓負責後勤工作，該樓層並非公眾樓層，不對外開放。該人員最近無外遊紀錄，最近一次上班日期為上周四，上班期間體溫正常，有戴口罩，上周五早上身體不適前往私家診所求醫，當晚獲通知初步確診。

海關正密切配合衛生防護中心做流行病學調查，與該名人員共同辦公的同事目前無出現病徵，海關已與衛生防護中心聯絡，安排共同辦公的同事驗病毒，並安排徹底清潔消毒相關樓層。

明報記者

（疫情第三波）