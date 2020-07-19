酒店推「客房餐飲體驗」 專家：灰色地帶 播疫高危

位於尖沙嘴的馬哥孛羅酒店近日推出「客房餐飲體驗」，讓顧客於晚上6至11時半在酒店房內用餐，最低消費700元。

記者昨以顧客身分致電查詢時，酒店職員稱有關服務已暫停，轉而介紹租房一晚，即獲600元餐飲回贈，可用於客房送餐服務，每房最多可供3名成人入住。

店外聚集飲酒 議員稱難執法

中西區區議員張啟昕在facebook指出，在西環高街的食肆有顧客在店外喝啤酒聚集，她見到食環署職員勸喻，但食肆外並非執法範圍。政府發言人回覆，截至昨日零時零分，就在指明期間內停止售賣堂食及餐飲，共作出7次勸喻及兩次檢控。

食衛局：屬客房服務 非售賣餐飲

食物及衛生局回覆，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）第3(4)條指明旅館所售或供應食物屬客房服務，不視為供在有關處所內進食或飲用而售賣或供應。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，酒店房餐飲體驗在執法上是「灰色地帶」，但酒店房不太通風，一般每小時換氣約2至6次，且難以確保一同用膳的朋友、早前入住的房客、酒店職員是否「隱形病人」，故有染疫風險。

曾祈殷又指出，在食肆外聚集喝啤酒，各人脫下口罩、近距離交談，屬高風險活動，再次提醒市民在未來兩周盡量不要出街、在家用膳，靜待「隱形病人」發病及入院，才有望切斷傳播鏈。

（疫情第三波）