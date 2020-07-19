屯門眼科中心3文員確診 袁國勇：或經收錢及轉介信感染

周一停開 33員工送檢疫

屯門眼科中心3人確診，其中41歲女文員於7月10日起流鼻水，至17日喉嚨痛到急症室求醫後驗出病毒，另一42歲女文員則於15日病發，翌日求醫後驗出病毒；30歲女文員無病徵，因屬接觸者接受檢測後確診。3人分別於15日和17日最後上班。

袁國勇昨到該中心視察，對環境和清潔程度感滿意。他說，3人會隔着玻璃接觸病人，每人每日要接觸約200人，負責收錢、轉介信、身分證助病人登記，再將號碼籌、病歷交給病人，若其中一名病人是隱性患者，就可藉這些物件將病毒傳給文員。此外，文員會共用茶水間，其間可能除口罩飲食，亦要共用門上密碼鎖等，或致交叉感染。3人皆居於屯門，袁稱附近一帶有確診，不排除她們在社區感染。

3人在眼科中心地下工作，大樓1樓另有洗腎中心。袁國勇稱洗腎病人會與確診者共用樓梯和升降機，雖估計有關病人感染風險小，但因他們有長期病且免疫力較差，「感染會好大件事」，會安排病人和職員檢測。他說會消毒涉事辦公室，所有病歷亦會「隔離」10日不准用。

樓上洗腎中心 員工病人同檢測

醫管局昨晚表示，今次有33名員工被列為密切接觸者，31人測試呈陰性，2人正等結果，將入住檢疫中心，並陸續安排該中心所有職員及外判人員檢測，目前無眼科中心病人列為密切或其他接觸者，但為謹慎起見，會為同座洗腎中心員工及病人共100人檢測。

由於眼科中心大部分文職員工要入住檢疫中心，眼科中心明日暫時關閉，已預約的手術或門診要改期，預計7月28日前的手術及門診可能受影響，中心將按病人情况作適當安排。屯門區議員黎駿穎稱，眼科中心近民居，群組爆發令人擔心，促港府為居民檢測，盡快找出隱形病人。

伊院內科病房增一確診 累計4人

此外，伊院A6內科病房群組昨增一名病人確診，累計4人。新增76歲女病人6月30日因長期病入院，曾與確診者住同一病格而被列為密切接觸者，過去數日曾多次接受檢測，前日所抽樣本呈陽性。

（疫情第三波）