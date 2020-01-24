無罩歌舞 慶回歸晚會5人染疫 賓客300 張竹君：患者生活多姿多彩難追蹤

昨64確診 累計1778宗超SARS

本港至昨日累計1778宗新冠個案，已超越SARS。昨新增60宗本地個案，另有60多宗初步確診。25宗與之前個案有關的新確診中，有感染群組來自過百人聚會，該聚會於7月9日在旺角雅蘭中心4樓稻香舉行，兩名五旬男女出席者日前確診，昨再增50歲女子及49歲女子確診，另一人初步確診。

首現乒乓群組4中招

此外，昨確診的43歲和39歲男子於7月9日，與早前確診的45歲男子在新蒲崗捷菁乒乓球會打乒乓球。另有35宗源頭不明的本地個案，包括在尖沙嘴酒廊唱歌的61歲男歌手。

晚會雅蘭中心稻香舉行 歌手繞場握手合唱

據網上資料，「中華輝煌會」於本月9日在旺角雅蘭中心4樓舉辦「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，網上多段影片顯示，當晚聚會有數以百計的人出席，大部分沒戴口罩，無戴口罩的表演者與賓客載歌載舞，有表演者繞場一周與賓客握手，一度與賓客共用一支咪合唱。

晚會紅酒供應商和協辦人兼歌手莊先生向本報說，當晚聚會有20多圍，估計有300人出席，活動在一兩個月前開始籌備，上月疫情放緩，遂如期舉行。他說日前知悉有出席者染疫，所知先染疫兩人平時有很多活動，一人很多應酬，另一人幾乎每日都去麻將館，認為他們不是在晚會染疫。他說活動負責人已決定買檢測試劑檢測。

海南政協曾到場感擔心

公共小型巴士總商會主席凌志強當晚是座上客，他說因疫情緊張，「只係擺低禮，坐一陣就走」，而拍照時有除口罩。他透過記者獲悉有晚會出席者確診後，強調自己無用餐，故不緊張，「𠵱家更加唔會去（宴會）」。海南省政協委員、上屆九龍城區議員林博是出席者之一，他說當晚無進食，只是參與主禮儀式，有發言和拍照等，日前得悉有賓客確診，他感擔心，打算自己去私家診所做測試。

稻香：暫停營業 安排當值員工檢測

稻香集團回覆稱，雅蘭中心3樓及4樓已暫停營業，公司未收到有員工表示身體不適，但會安排當日當值員工回家休息14日，並接受病毒檢測。

張竹君表示，近日確診者都有很多活動，「有些是百多人的宴會，有些是唱歌、打球，大家生活比較多姿多彩，追蹤密切接觸者非常困難，不可單靠追蹤密切接觸者控制疫情，大家要停頓一陣，減少社交活動」。她又說，若市民不改變習慣，興建再多檢疫設施亦不夠。

對於晚會有賓客及表演者無戴口罩，食物及衛生局回覆稱，任何人身處任何餐飲處所內，除了飲食時，須一直戴口罩；而除非處所在表演者及顧客之間設隔板作有效分隔，表演者亦須一直戴口罩。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，政府上月放寬至聚餐無人數上限，令公眾有錯覺以為很安全，不少食肆都非常擠迫，且空氣不流通，吃飯、唱歌會噴大量飛沫，易傳播病毒。他建議政府在這一波疫情過後不要一下子放寬至聚餐人數無上限，亦不能放寬食肆表演的規定。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，新防疫措施剛實施幾天，若至本周三疫情沒好轉且變差，例如每天出現逾百個案，「唔增加措施就好弊啦」。他呼籲市民都要做好手衛生、戴口罩、不要堂食，相信疫情可受控。

明報記者

（疫情第三波）

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