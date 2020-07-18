多行業現確診 殯儀館身分證中心要消毒

昨日出現多宗家庭群組，包括一對父女確診，80歲的父親（1679宗）於周日咳嗽及呼吸困難，同染疫的46歲女兒（1706宗）是《經濟日報》投資版職員，周三開始流鼻水，當日仍有上班。香港經濟日報集團表示，該名在7樓上班的職員周四請病假，昨已全面消毒7樓，並安排該層職員在家工作至少7天。

經濟日報員工染疫

另外，入境事務處昨表示，一名確診者周二上午10時許在西九龍智能身分證換領中心換證，其逗留時間較短，相關職員不屬密切接觸者。基於公共衛生考慮，該中心已關閉，安排徹底清潔和消毒，今日恢復服務。

東華三院則稱，一名確診者前晚到寰宇殯儀館致祭，得悉確診後即離開，主家亦提早1小時離開，同晚全館消毒；主家昨完成簡單大殮儀式後便往火化場，靈堂再消毒。東華三院稱會安排7名值班員工驗病毒。

沙田警署廚師測試呈陰性

沙田警署食堂有一名廚師發燒，食堂前日起暫停服務；消息稱該廚師的測試呈陰性。該食堂將於明日恢復服務。

（疫情第三波）