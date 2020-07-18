政府發指引：公共服務部門員工 可交替在家工作

懷孕員工同可在家工作

公務員事務局表示，提供必要公共服務的部門可分兩組交替在家工作，即使有人不幸受感染，亦不致令服務停頓；等候病毒檢測結果及懷孕員工亦可在家工作。局方表示，部門可讓員工避開早上和黃昏交通最繁忙時間通勤，及在一般午膳時間以外用膳。局方表示指引內容供部門參考，提醒部門盡量彈性處理。

工會批機電署標籤確診者同事

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭昨早在港台《千禧年代》透露，有部門將確診者的同事安排在一間大房工作。他向本報稱是機電署自行決定，「上頭沒命令」；該組同事有特別通道出入，工會認為此安排標籤同事，亦令同層工作同事害怕。他要求政府制訂統一指引，而非交由個別部門決定。

機電署一名暑期實習人員周三（15日）確診，該署回覆本報稱曾安排與確診者有接觸的同事到該署總部大樓的房間工作，房內有隔板分隔工作枱、安排專用洗手間等；現時未有其他員工出現病徵。署方沒回應會否安排該些員工在家工作。

另外，香港公務員總工會昨致函特首，認為公務員事務局最新指引不足，要求明確安排全體公務員在家工作，並為提供緊急服務的公務員免費測試病毒，安排他們減少人與人接觸。

（疫情第三波）