23號新巴車長確診 居沙田博康邨病源未明

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該巴士司機（1693宗）住沙田博康邨，其妻（1713宗）也確診。她說，初步了解該車長與確診的士司機或相關餐廳無關，但除了黃大仙的個案看到關連外，昨日其他個案都未必找到關連，「可能社區都有很多隱形傳播」。

當值有戴口罩 周一周二曾駕4巴士

根據新巴資料，確診車長當值時有戴口罩，周一及周二曾駕駛的4輛巴士（車身編號3828、4062、4072、4076）前晚已返廠以1:49稀釋漂白水消毒。該車長於周三休假時出現病徵，其後往診所求醫，前晚請病假入院接受隔離及檢測，昨早確診，昨日情况穩定。

新巴已在北角碼頭巴士總站和蒲飛路巴士總站的站長室及員工休息室消毒，但乘客仍聞確診色變，一名經常乘搭23號新巴來往北角及灣仔的女乘客昨一聽23號巴士有司機確診，嚇得連忙轉乘10號巴士離去。

18職員休假檢測 工會：口罩令太遲

新巴職工會理事長林錦標表示，公司已安排18名職員休假及接受病毒檢測，主要是與確診車長在同一個站頭工作的車長、站長、一起食飯的同事，以及駕駛過同一輛巴士的車長。林說，政府強制乘坐公共交通工具要戴口罩前，幾乎每程車都有一兩名乘客不戴口罩，強制戴口罩後情况有好轉，若有不戴口罩乘客，經勸喻後都會戴上，他認為政府推口罩令太遲。

消毒駕駛座 車長：擔心但無辦法

新巴23號線昨如常運作，駕駛該路線的車長謝先生昨午甫上車便以酒精消毒駕駛座。他說自己有兩名6歲及4歲兒子，「肯定擔心啦，無辦法，現在香港咁嘅樣，加上我有兩個仔，大人頂得順，但小朋友唔知㗎」。他又稱與確診司機不熟悉，日常碰面會打招呼。

另一23號線車長林先生說：「我哋做呢行，無得擔心咁多，唔係伙記中就乘客中，返屋企即刻冲涼吧！」若有乘客上車不戴口罩，他說會強硬地要求對方戴上，否則不開車。他又說，昨有同事致電確診司機，「知佢發燒、喉嚨痛，但把聲幾精神，應該無事！」

（疫情第三波）