巴士乘客拒戴罩舞刀 警追600米擎槍制服

事發昨午3時許，47歲葉姓男子在大埔中心總站登上一輛74X號線九巴後脫下口罩，引發事件。九巴指出，當時乘客、車長及站長勸喻後，該男子仍拒絕戴回口罩，又取出一把刀及出言恐嚇，站長於是報警。

葉其後經大埔中心外俗稱「一田橋」的行人天橋逃去，一名熱心男子尾隨。警方接報到場，在天橋上遇上持刀的葉，警員口頭警告不果，遂拔槍戒備，並與葉對峙。葉一邊與警員對峙， 一邊退到約600米外的寶湖花園商場，其間途經多間商店。

與6警對峙 男子遭多次噴椒

網上片段顯示，葉當時手執菜刀，另一手拿着環保袋，約5至6名軍裝及便衣警在寶湖花園商場對開與他對峙，其中一名警員擎槍，另一警員則向他數度施放胡椒噴劑，亦有一名警員拿出警棍戒備，其餘數名警員持盾。葉之後被迫到牆邊，警員一擁而上將其按壓地上制服。警方以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器拘捕葉，案件交大埔警區刑事調查隊第二隊跟進。葉無受傷，被送往大埔那打素醫院檢查。

拍攝片段的大埔居民蘇小姐稱，當時她剛在寶湖花園商場購買外賣，打算回家吃，走出商場一樓時，見到面前有數名警察手持盾牌，「舉起手槍面向我一直行埋嚟，警員好大聲警告我同身旁幾個市民立即離開」。她說當時太突然，未知發生何事，警員亦無告訴她前面有人持刀。蘇說被警員用槍指嚇十分害怕，「我好緊張一直望住支槍」，其後退到安全位置，警方和男子一直沿樓梯從一樓對峙到地面，她隨後舉機拍攝經過。

附近一間髮型屋的職員鮑先生目擊制服過程，他說警員至少4次向男子施放胡椒噴劑，但男子仍未有軟化迹象，僅嘗試以手抹走臉上的胡椒噴劑，其中一名警員拔槍警告。男子最終聽從警方警告，將刀放入環保袋內，即時被警員一擁而上制服，同時為他戴上口罩，之後男子由救護車送院。他認為行動中警員表現克制，使用武力前有不斷警告，但認為警員可以用長盾更快將疑犯制服，不明白為何要追捕數百米。

政府自周三強制乘交通工具必須戴口罩後，截至昨午5時，警方接獲22宗相關報告，當中10宗作出勸喻或警告，未有發出傳票。新巴及城巴表示，前日有兩宗相關報案；九巴則稱昨有3宗；港鐵則未有相關統計。

匯景大快活員工無戴罩 食署擬檢控

另外，大快活證實食環署前日到藍田匯景花園分店巡查，發現有員工未有適當佩戴口罩。食環署稱，前日在觀塘區巡查餐飲處所時，發現4間有員工在處理食物時未有按相關規定戴口罩，署方擬檢控有關負責人。

（疫情第三波）