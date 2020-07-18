區內增13宗 專家倡慈雲山中心關一周 稱關兩日消毒無助截斷傳播鏈

不排除續爆發 張竹君籲大眾留家

對於連日增數十宗確診，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，目前不能判斷疫情是否「到頂」，因個案仍在上升，還有很多無源頭個案，要繼續監察，不排除可能繼續爆發。她說目前有多宗源頭不明個案，對衛生署調查構成壓力，尤其是個案涉及聚集、用膳、打麻將、唱卡拉OK，患者活動頻密，追蹤源頭和隔離密切接觸者較複雜，很大機率無法完全尋獲。她呼籲大眾盡量留在家中，減少不必要活動。

商場街市港泰群組續擴大

慈雲山中心的食肆感染群組持續擴大，昨增兩名百匯軒顧客、兩名翠河餐廳顧客染疫，當中有人亦曾到薀莎餐廳（見表）。日前確診的薀莎餐廳廚師，其家人亦感染，包括66歲男子和6歲男童。翠河群組至昨日累計有22人，薀莎群組則有16人。另外，慈雲山中心元氣壽司51歲女洗碗工，以及食肆「中心點」69歲女洗碗工亦確診。慈雲山中心58歲男保安亦確診。

慈雲山中心街市亦增兩名菜販確診，包括47歲女子及59歲男子（個案1669），他與早前確診的51歲女菜販（個案1570）屬同一檔。

領展前晚（16日）表示，今日會關閉慈雲山中心商場和街市作全場清潔，惟兩小時後、即昨凌晨宣布提早即日開始一連兩日的清潔，商場及街市將於周日上午6時半重開。領展解釋，有見區內新冠肺炎傳播風險上升，故決定提前關閉商場及街市，對居民及商戶構成不便，冀各界體諒。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，只關閉慈雲山中心商場和街市消毒一兩日作用不大，因為在該處工作的職員或已染疫、仍在潛伏期，消毒只能清潔環境，至商場和街市重開後，帶病毒的職員或將病毒重新帶入商場和街市，未能截斷傳播鏈，故應關閉商場和街市一至兩周。

慈愛苑有保安員中招

鄰近慈雲山中心的慈愛苑亦有一名保安員確診。慈愛苑客戶服務處表示，昨接獲衛生防護中心通知有關保安員確診，他周三（15日）已暫停上班，之前工作期間有戴口罩。服務處表示已就事件發通告通知住戶，並已在屋苑所有樓層、公共地方、設施及通風系統等作全面清潔及消毒。服務處亦稱，本周初已主動安排屋苑前線員工檢測，正等候結果；同時安排文職員工分批上班。

慈雲山港泰護老中心昨亦新增79歲男院友及57歲男職員確診，他們都是被送到檢疫中心後才病發，二人其後證實確診。

居彩虹貓糞便陽性

另外，漁護署昨公布，一隻居於彩虹的混種短毛貓的畜養人日前確診，該貓7月10日送往檢疫，至13日，其糞便樣本對病毒呈現陽性，目前沒有病徵。本港早前有一隻混種短毛貓、德國狼狗及松鼠狗的樣本對病毒呈陽性或弱陽性，其中松鼠狗對抗體呈陽性、證實染疫，其後死亡。

明報記者

（疫情第三波）