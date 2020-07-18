鯉魚門隔離營收輕症 視像巡房 血壓自己量

「效益大於風險」 瑞德西韋准註冊

此外，香港藥劑業及毒藥管理局昨有條件批准新藥瑞德西韋在港註冊，管理局表示基於公共衛生緊急事態、本地醫療需要及沒有其他已註冊治療新冠病毒的藥物，認為該藥效益大於風險，故批准申請。

醫管局行政總裁高拔陞昨在網誌表示，對新一波疫情「非常憂慮」，隔離設施容量亦近飽和；如情况惡化，公院隔離病牀難免爆滿，屆時要啟用社區隔離設施。

醫管局消息人士表示，考慮到通風、有獨立單位及臨近醫院，選用鯉魚門度假村作社區隔離設施，該處已停收檢疫者，陸續騰空。

首階段收百人 400密切接觸者待清空

鯉魚門共有379個單位，昨早有400名密切接觸者正用279個單位。消息稱，最理想是逐步清空單位，由醫管局安排確診者入住，惟疫情瞬息萬變，不排除確診者會與密切接觸者「共存」，但鯉魚門分兩個場地，局方會先用其一，盡量確保兩類人不混合於同一場地。

消息稱，局方會安排病徵溫和、退燒逾48小時、有自理能力、病毒數值（Ct value）高的患者入住，繼續接受觀察及測試，不適用於孕婦、兒童及要服用大量藥的患者；若患者輕微咳嗽，可獲處方藥物並轉到鯉魚門。患者每日會驗深喉唾液，連續兩天結果陰性可離開。

該處臨近東區醫院，「衣食住行」會由該院支援。每名患者會獲發一套儀器，包括血壓計、血氧含量計及探熱器，每日定時自行量度，用二維碼卡登入平板電腦系統後，數據會傳送至控制中心，如指數異常會變紅，提示醫護跟進。日常「巡房」會改為視像形式，護士會每日定時與病人溝通15至20分鐘，若情况有變可到醫療站檢查；該處會有氧氣供應，如情况惡化，患者會送東區急症室。

醫管局料首階段接收100名患者，每單位住一人，初期早、午更有5名護士，夜更護士有2人，每日朝九晚五會有一名急症室醫生。局方會因應需要擴大服務，如全數啓用逾300個單位，人手會增至55名護士、6至7名醫生，期望朝八晚八都有醫生，並招募急症室以外醫生支援。

（疫情第三波）