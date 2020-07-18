安老界倡政府資助職員暫住酒店

兩風險：長者赴院覆診職員社區游走

香港安老服務協會主席陳志育稱，安老院舍已暫停探訪、院友外出，但長者到醫院覆診、職員每天放工後在社區游走，可能將病毒帶返院舍。社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發認為，職員即使檢測呈陰性，但每天下班後亦有可能受感染，職員若不適就不應上班；院舍一旦有人確診，政府應資助院舍職員暫住酒店，以免病毒傳入社區。

周三起檢測九東院舍 後擴全港

安老及殘疾服務聯會主席李伯英稱，社署周三起為九龍東的院舍驗病毒，隨後逐步為各區院舍職員檢測。身為東海愛兒子之家負責人，他說早前有職員的居所附近出現確診，該員工選擇暫住院舍7天；院友在醫院留醫後返院舍則會入住單人房14日。他建議政府資助全港院舍的職員在院舍附近的酒店暫住，減低職員將病毒帶返院舍的風險。

社署回覆稱，截至7月16日，由政府委派的檢測機構已到67間安老院、殘疾人士院舍及護養院，為合共2919名員工採集咽喉拭子樣本檢測。

食物及衛生局回覆表示，初步估計約有4萬名安老院及殘疾人士院舍員工，由華大基因開設的華昇診斷中心做核酸檢測。

（疫情第三波）